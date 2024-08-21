大谷翔平39轟38盜　有望挑戰史上最速雙40

▲大谷翔平。（圖／路透）
實習記者胡冠辰／綜合報導
洛杉磯道奇今天（21日）與西雅圖水手交手系列賽第2戰，道奇「核彈頭」大谷翔平本戰繳出單場雙安，包括1支三壘安打，外加本季第38盜的好成績，大谷翔平距離「40轟、40盜」的里程碑僅差1轟2盜，有望挑戰史上最快40轟、40盜的紀錄。
大谷翔平選手、今季38個目の盗塁成功率は91％
成功率、盗塁数ともにベストを大幅に更新中
2018 10盗塁 71％
2019 12盗塁 80％
2020 7盗塁 88％
2021 26盗塁 72％
2022 11盗塁 55％
2023 20盗塁 77％
2024 38盗塁 90％ #大谷翔平 #ドジャース pic.twitter.com/Cgc1zLOI1C— ショウタイムズ【公式】 (@shoutaimuzu) August 21, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
8局下半道奇海沃德（Jason Heyward）擊出致勝代打3分砲後，大谷翔平敲出右外野安打並盜上二壘，本賽季第38次盜壘成功。目前他累積39轟38盜，只要再1轟2盜就能成為史上第6位單季40轟40盜球員。
#大谷翔平 14試合ぶりマルチ安打→38個目の盗塁、史上6人目「40-40」迫る！ド軍は3点差ひっくり返し3連勝（TBS NEWS DIG Powered by JNN）#Yahooニュース— memetani(@memeoshi21669) August 21, 2024
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而在這份榜單中，2006年46轟41盜的索利安諾（Alfonso Soriano）以147場比賽的時間達成40轟、40盜仍是大聯盟紀錄，而大谷翔平目前出賽數為124場，他未來只要在22場比賽內達成都能夠刷新紀錄，機率相當高。
大谷「88打点です」←ようやっとる 大谷「得点圏の打点は38打点です」 https://t.co/K2LwXTXY3q #大谷翔平— なんJ PRIDE (@nanJPRIDE) August 21, 2024
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