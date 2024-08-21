大谷翔平39轟38盜　有望挑戰史上最速雙40

▲大谷翔平。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（21日）與西雅圖水手交手系列賽第2戰，道奇「核彈頭」大谷翔平本戰繳出單場雙安，包括1支三壘安打，外加本季第38盜的好成績，大谷翔平距離「40轟、40盜」的里程碑僅差1轟2盜，有望挑戰史上最快40轟、40盜的紀錄。

大谷翔平選手、今季38個目の盗塁成功率は91％



成功率、盗塁数ともにベストを大幅に更新中



2018 10盗塁 71％

2019 12盗塁 80％

2020 7盗塁 88％

2021 26盗塁 72％

2022 11盗塁 55％

2023 20盗塁 77％

2024 38盗塁 90％ #大谷翔平 #ドジャース pic.twitter.com/Cgc1zLOI1C [廣告]請繼續往下閱讀... August 21, 2024

8局下半道奇海沃德（Jason Heyward）擊出致勝代打3分砲後，大谷翔平敲出右外野安打並盜上二壘，本賽季第38次盜壘成功。目前他累積39轟38盜，只要再1轟2盜就能成為史上第6位單季40轟40盜球員。

而在這份榜單中，2006年46轟41盜的索利安諾（Alfonso Soriano）以147場比賽的時間達成40轟、40盜仍是大聯盟紀錄，而大谷翔平目前出賽數為124場，他未來只要在22場比賽內達成都能夠刷新紀錄，機率相當高。