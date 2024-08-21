教頭親揭U18中華隊18人陣容決策　割捨唯一左投有原因

▲U18中華培訓隊 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U18亞洲盃將於9月在台灣開打，中華隊選出18人正式名單，投手全留右投，總教練吳柏宏透露，是透過練習賽觀察後的決定。

投手陣容方面，唯一左投林易霆成為遺珠，吳柏宏坦言，「最近練習賽右投狀況都特別好，林易霆雖然是左投，但得考量是否能面對日、韓好手，整體而言右投較為突出，所以割捨唯一左投。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世展是唯一下勾投手也被選進最後名單，吳柏宏透露，這幾年中華隊較少這種類型的投手，他在練習賽對味全龍二軍、中信兄弟二軍都展現不錯的壓制力，20日對兄弟時，也有兄弟教練指出他投球時，打者擊球點較難掌握。屆時擔綱中繼，或在特別狀況下，讓下勾投手登板應會有不錯的效果。

中華隊20日對兄弟二軍投手表現不俗，吳柏宏透露，「陽念希最快151公里、林鉑濬最快153公里、邱立璿147公里、哀宥宇約150公里。這幾場練習賽投手表現越來越好，期待他們能勇敢面對打者。」

內野手游承勳比賽中腳扭到退場，但無大礙，未被選進正式名單也並非因為受傷，吳柏宏透露，考量蔡琞傑還能鎮守外野，因此做出取捨。原5名培訓隊外野手攻擊能力都不錯，守備方面劉承佑較為突出，且適合扛第一、二棒，因此割愛周柏恩與胡振利。

▲U18中華隊18人名單。（圖／中華棒協提供）