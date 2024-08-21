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攻城獅續約「禁區硬漢」　總經理張樹人：帶來很棒化學變化

▲▼新竹御嵿攻城獅正式續約「禁區硬漢」霍立飛。（圖／攻城獅提供）

▲新竹御嵿攻城獅正式續約「禁區硬漢」霍立飛。（圖／攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今(21)日宣布續約霍立飛(Michael Holyfield)，他上季例行賽場均能貢獻10.9分、10.7籃板，季後賽進一步提升到14.5分、15.1籃板。總經理張樹人表示，霍立飛上季加入後帶來很棒的化學變化，相信他在新賽季也能用好表現撐起「禁區硬漢」 的稱號。

霍立飛籃板爭搶能力是攻城獅不可或缺的關鍵戰力，他上季例行賽場均能搶10.7籃板，季後賽更飆升到15.1籃板。談到自己今年季後賽的表現，霍立飛說，「很可惜上一季在季後賽首輪出局，現在是時候從上季表現中找出問題並改進，我已經準備好跟新聯盟的隊伍競爭。」

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總經理張樹人給霍立飛很高的評價，「上賽季在霍立飛加盟後，球隊產生很棒的化學變化。他在場上帶來良好的掩護品質，也能在禁區爭搶籃板球，為球隊創造更多次進攻回合，相信他在新賽季也能用好表現撐起禁區硬漢的稱號！」

霍立飛將於8月下旬抵達台灣，也會在第3屆大獅賽出賽，對此他興奮表示，「上季季後賽主場時的應援氛圍讓我非常難忘，我已迫不及待想回到新竹主場打球，希望新賽季我能更有效率地在場上發揮，特別是禁區部分，我要為球隊抓下更多籃板球！」 

關鍵字： TPBL新竹攻城獅霍立飛

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