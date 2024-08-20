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伍祐城轉牛棚球速回升信心倍增　聽賴鴻誠「神預測」、學新球種

▲▼中職伍祐城。（圖／記者李毓康攝）

▲伍祐城。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹投手伍祐城自7月轉入牛棚以來，表現漸入佳境，被安打率明顯降低。他更被點名有機會被培養成終結者，伍祐城坦言，最近因球速回升而信心大增。

伍祐城開季被排定為先發輪值之一，但出賽3場後因腰部拉傷而降至二軍。直到7月才回歸一軍，不過改為牛棚角色。7月初期他曾連續5場被敲安打，但近6場出賽中僅有1場被敲出安打。

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伍祐城坦言：「剛轉為中繼時，球速不如先發時期，投球機制也有些走樣。加上我本身並非以高揮空率見長的投手，導致被安打率較高。但教練團持續給我上場機會，讓我慢慢找回感覺。現在球速已經恢復，信心也隨之增加，投球越來越順暢。」

賴鴻誠、王躍霖兩位牛棚老大哥的指導，是伍祐城提升投球表現的關鍵。特別是賴鴻誠，他會在場邊觀賽時，向伍祐城分析各種情況，例如在特定時機投哪種球可能會被打到。伍祐城說，「從賴鴻誠的經驗分享中，我學到了如何應對不同情況。他的預測有七八成都會說中，難怪他能在聯盟中投這麼久。他對打者有深刻的了解，我正在慢慢向他們學習。」

最近伍祐城正在向賴鴻誠學習新的變化球。當被問及具體是什麼球種時，他笑著說：「這是個秘密！」他透露，這個新球種還在揣摩階段，尚未能在實戰中使用，目前他對自己的滑球仍然最有信心。

教練團看好伍祐城未來可能成為終結者，談到近期在後援表現優異的隊友黃群，伍祐城坦言：「我和黃群的風格不太一樣。他的揮空率較高，而且擁有多樣化的球種。我比較像是讓打者打不好，還有很多需要學習的地方。」

關鍵字： 台鋼雄鷹伍祐城投手牛棚終結者

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