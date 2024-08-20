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龍魂不滅！味全復古日勾回憶　「斗哥」資深球迷獲頒簽名球

▲▼味全龍復古日活動。（圖／味全龍提供）

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▲▼味全龍復古日活動。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍日前於8月16日(五)至8月18日(日)連續三日舉辦年度經典主題日「緯來復古日」引起球迷廣大迴響，從球衣、場邊布置、入場贈品、簽名會、活動攤位、來賓、曲目以及轉播鏡面視覺等環節，以「龍族」雜誌為主軸，重回90年代美好復古時光，此次復刻龍隊職棒9年白底紅字球衣，懸掛龍將躍上「龍族」雜誌封面主角巨型海報，融入一旁對比資深龍將當年青澀稚嫩封面，進場贈送復古球棒型加油棒，特邀張泰山、賈西、黃煚隆與克魯茲一代名將與球迷相見歡，以及緯來復古轉播開頭與鏡面等，滿滿復古元素勾起資深龍迷「龍魂不滅」情懷。

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二樓入場處以「龍族」雜誌作為設計主軸，龍將化身為當年雜誌封面人物巨幅海報懸掛門上，搭配「徐總」徐生明、「小葉」葉君璋、「森林王子」張泰山、「斗哥」黃煚隆、「最強救援」賈西等教練及資深龍將代表傳承相互映襯。簽名會上不僅邀請到張泰山、賈西、黃煚隆與克魯茲四位名將，主題日前也特地安排當年「龍族」雜誌人氣單元「知心小棧」投稿者來到現場獲頒資深龍將黃煚隆親筆簽名球一顆，資深龍迷堯哥當年化名「小柯」受訪時靦腆笑說「其實覺得不可能是我，回到家之後許多人通知我中獎了，當年才高三，味全解散之後就沒再看棒球了，但也會關心離開味全的球員，在我們老球迷心中龍魂一直都在」。

此次復古日與緯來電視網攜手合作，球團特別邀請當年緯來三朵花之一的前主播吳怡霈，賽前蒞臨現場與球迷分享過去滿滿回憶，笑鬧間更吸引在旁舉辦活動的緯來前同事們輪番上台起鬨，包含高明賢、張立群主播與前主播羅國禎，都在台上爆料當年辦公室丟球闖禍趣事，並與球迷互動留下難得同框的珍貴大合照。

▲▼味全龍復古日活動。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍復古日活動。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍復古日活動。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍緯來復古日球衣名將迴響

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