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砸錢給大谷翔平未獲青睞　藍鳥先發點出戰績不佳主因：缺乏備案

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

藍鳥目前以58勝67敗的戰績排在美聯東區墊底，挺進季後賽的機率渺小，與去年89勝73勝相差甚大。陣中先發右投巴西特（Chris Bassitt）認為，最大問題為休賽季未能簽下大谷翔平又缺乏其他備案，造成本季戰績不佳。

巴西特在《The Chris Rose Rotation》節目中表示，「我們把7億美元（約新台幣224億）放在大谷翔平這個籃子裡，最後不但沒得到他，也沒有轉移目標在其他頂級球員身上。」

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他也進一步表示，球隊要成功需要多名球星，「在現今的棒球世界裡，你需要3到4個超級球星才能成功。看看那些真正厲害的球隊，他們不是靠1個超級球星贏球，而是靠3到4個超級球星，這就是現在比賽的本質，不管先發或牛棚。如果你的打線中只有1、2個打者，不管這個球員多麼出色，你絕對無法打得好。」

同時，巴西特認為必須要有更多打擊火力保護小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），也認為投手的表現必須更好，「有太多事情可以討論，我可以聊45分鐘關於那些不順利的事情，但我不認為公開談論這些事情對球隊是最好的。」

35歲的巴西特本季先發25場，拿下9勝12敗、防禦率4.34，主投139局送出134次三振。

▲藍鳥巴西特（Chris Bassitt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥巴西特（Chris Bassitt）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球藍鳥巴西特大谷翔平

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