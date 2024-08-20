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快訊／王齊麟日本賽首搭邱相榤就贏球　2比0力退地主強敵闖16強

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

記者游郁香／綜合報導

「麟洋配」在巴黎奧運完成羽球男雙2連霸後，由於李洋即將退休，王齊麟改搭配21歲小將邱相榤，兩人今(20)日在超級750系列日本公開賽首輪登場，挑戰世界第8的地主組合保木卓朗、小林優吾，首局以21比16率先拿下，次局再以21比13後來居上勝出，首次在國際賽搭檔就取勝，挺進16強。

李洋、王齊麟目前仍高居世界第9，不過李洋已是「待退」狀態，29歲的王齊麟則預計再戰4年，巴黎奧運後首場國際賽，他改搭男雙世界第147名的21歲小將邱相榤。依據世界羽聯(BWF)的規則，王齊麟和邱相榤的「虛擬世界排名」為第29，可用此排名打10場巡迴賽，今年超級500等級以下的賽事幾乎都能打。

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▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運完成2連霸。（圖／路透）

王齊麟身高188公分，邱相榤則是189公分，這對雙塔組合備受矚目，BWF日前還在官方社群媒體分享兩人的練球狀況。「麟榤配」今日迎來國際賽首秀，在日本公開賽對上世界第8的地主組合保木卓朗、小林優吾，值得一提的是，王齊麟與李洋巴黎奧運首戰的對手也是保木卓朗和小林優吾。

雙方開局打成5比5，麟榤配一度陷入5比7、2分落後，不過他們很快追成7比7，隨後連下4分，以11比7進入技術暫停。暫停過後，麟榤配遇上亂流，被追成13平，雙方一路打到15平，麟榤配頂住壓力以17比15反超，再以20比16取得4個局點，21比16率先拿下首局。

進入次局，雙方開局3比3，隨後日本組合以5比3超前，麟榤配一度6比9落後3分，但他們隨後一鼓作氣連趕5分，反以11比9進入技術暫停。暫停過後，麟榤配持續穩定發揮，拉開15比10、5分差，一路保持領先，以20比13取得7個賽末點，最終就以21比13直落2取勝，順利前進16強。

邱相榤出生運動世家，爸爸是前台灣大聯盟聲寶太陽隊投手邱文聲，媽媽則學舞蹈。邱相榤小學3年級愛上羽球，國中從單打改練雙打，他的身材優勢突出，速度、進攻都有一定威脅性，是新生代潛力男雙好手，他與「跆拳道甜心」羅嘉翎的戀情也受到關注。

關鍵字： BWF日本公開賽王齊麟邱相榤

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