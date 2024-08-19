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「創紀錄獎」發1100萬獎金！　孫振、王冠閎等11名國手各獲百萬

▲▼ 連珍羚,楊勇緯返國接機-王冠閎。（圖／記者黃克翔攝）

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社

巴黎奧運台灣代表隊共拿下2金5銅佳績，今年才設立的「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」總計將發出新台幣1100萬元創紀錄獎金，包括孫振、徐薇淩、王冠閎等11人都受惠。

「公益信託王楊嬌信望愛基金」與「財團法人大眾教育基金會」今年特別創立「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」，只要選手在今年巴黎奧運締造新的台灣紀錄（名次），就可獲得100萬元創紀錄獎金。

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根據今年巴黎奧運的參賽成績，包括男子拳擊甘家葳、輕艇的吳少璿與賴冠傑、霹靂舞的孫振、射擊定向飛靶李孟遠，都是「首度」幫台灣取得奧運參賽權，自然是首創紀錄，除了拿下銅牌的李孟遠已有國光獎金外，其餘4人都可獲得百萬獎金。

▲巴黎奧運中華隊「台灣蝶王」王冠閎。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／中華奧會提供）

至於過去台灣已經有過參賽紀錄，但今年巴黎奧運成績（名次）再創新高的共7人，包括高爾夫徐薇淩、擊劍陳弈通、游泳王冠閎、射擊劉恆妤與楊昆弼、輕艇張筑涵及舉重方莞靈等，同樣可各獲得百萬創紀錄獎金。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠於東京奧運受到啟發，決心挺身而出讓選手們的努力都能被看到，首屆「創紀錄獎」即有17名巴黎奧運選手符合創紀錄資格，但其中李洋、王齊麟、林郁婷、郭婞淳、李孟遠、唐嘉鴻都可領國光獎金，因此不另再給獎。

簡民惠在致詞時開心表示，「台灣的佳績不只是2金5銅，有高達17位選手打破台灣歷史，其中更有11位選手可獲得我們首次頒發的創紀錄獎金。接下來也請國人持續關注帕運，獎金和人數都沒有上限。」

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣舞王」孫振。（圖／中華奧會提供）

關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光巴黎奧運孫振王冠閎

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