勇士危機解除？柯瑞最快開季前續約「價碼曝」　等明年可拿41億

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今夏與搭檔了13年的湯普森(Klay Thompson)拆夥，浪花兄弟宣告解體，他上個月再次表明想當「終生勇士人」，但NBA是一個充滿變數的地方，他在灣區的未來引起關注。根據NBA名記者史坦(Marc Stein)的消息，合約還剩2年的柯瑞打算續約，最快10月23日開季前續約。

一起贏得4座總冠軍的多年搭檔湯普森離隊，柯瑞一度難以接受，不過終生為勇士效力的想法並沒有改變，只是他也意識到NBA是一個充滿變數的地方，事情變化得很快。

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勇士這個休賽季錯過了兩個重要引援目標，頂尖搖擺人喬治(Paul George)和「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)，加上下季3巨頭少了湯普森，這意味著柯瑞必須在進攻端承擔更多責任，灣區將賭注押在今年入選年度新秀第1隊的後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)身上，期待他成長為明星球員。

▲勇士浪花兄弟今夏拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

關於柯瑞的未來，NBA名記者史坦近日更新消息，指「咖哩大神」預計續約，現在到新賽季10月23日開幕前，他有資格簽下1年6200萬美元(約19.8億台幣)的延長合約，或是等到明年再簽2年約1.3億美元(約41.6億台幣)的合約。

現階段雖無法確定柯瑞確切的續約時間，不過至少能確保他在剩餘的2年合約走完後會繼續留隊。柯瑞2021年夏天以4年2.15億美元(約68.7億台幣)提前續約，這紙合約在2022-23賽季開始生效，他成為史上首位生涯獲得2張2億美元(約63.9億台幣)合約的球員。

勇士今夏補進了幾名優質的角色球員，包括資深射手希爾德(Buddy Hield)、頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)以及安德森(Kyle Anderson)，若磨合順利，他們未來某個時間點可利用選秀權進行交易升級陣容；不過若是下季狀態掙扎，柯瑞2027年投入自由市場並非是不可能的事。

▲勇士柯瑞、後場新星波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）