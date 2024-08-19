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戴資穎日本賽回歸！是否打韓國賽狀況曝　印尼好友東宗兩站都不打

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）

▲台灣球后戴資穎。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運羽球賽程結束僅2周，超級750系列日本公開賽就要開打，這是連6周巡迴賽的首站，台灣球后戴資穎日前已飛抵日本備戰，她榮膺女單頭號種子，至於是否出戰下周的韓國公開賽，目前還無法確定，「戴爸」戴楠凱表示，「尊重團隊與教練的安排。」

戴資穎受雙膝傷勢影響，止步巴黎奧運小組賽，最後一舞敗給好友依瑟儂，兩人落淚相擁。不過經過2周休養後，小戴的傷勢狀況有所好轉，她決定參加日本公開賽，由於南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲和遭逢嚴重膝傷的西班牙名將馬琳都缺席，世界排名第4的小戴榮鷹日本賽女單頭號種子。

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由於安洗瑩槓上自家羽協宣布不打，陳雨菲和在巴黎奧運4強賽遭逢嚴重膝傷的馬琳也缺陣，世界排名第4的小戴榮鷹日本賽女單頭號種子，首輪對手是印度女將查利哈，若沒有意外的話，16強賽將再碰好友依瑟儂，展開兩人第37度對決，包含巴黎奧運在內，過去36次交手，小戴以20勝16敗佔有優勢。

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）

▲台灣球后戴資穎。（圖／路透）

戴資穎日前已飛抵日本備戰，她曾在2012年的日本公開賽封后。日本賽過後，緊接著韓國、台北、香港、中國、澳門，連續6周都有賽事，當中只有台北賽不是500等級以上的賽事，若想拚年終賽資格，選手就得密集參賽。

韓國賽預計27日登場，戴資穎是否會連2周出賽引起關注。小戴是否會打韓國賽，戴爸回應，會尊重團隊與教練的安排。

戴資穎目前年終賽積分名列第18，若她今年退休前能再次搶下門票，將締造11度參加年終賽、史上最多的參賽紀錄。另外，小戴的印尼好友東宗昨(18)日已宣布，退出日本賽與韓國賽，確定兩站都不打。

關鍵字： 羽球戴資穎日本賽韓國賽

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