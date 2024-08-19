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「閱讀全壘打」看中信兄弟主場比賽　10900張門票兌換一空

▲中信銀行「閱讀全壘打」跨界攜手臺北市立動物園創造閱讀新體驗。（圖／中國信託商業銀行提供）

▲中信銀行「閱讀全壘打」跨界攜手臺北市立動物園創造閱讀新體驗。（圖／中國信託商業銀行提供）

體育中心／綜合報導

中國信託商業銀行頭國立公共資訊圖書館共同主辦「閱讀全壘打」活動，以職業運動賽事體驗推廣閱讀，今年準備的10900張中信兄弟主場門票已兌換一空。

「閱讀全壘打」活動目標為搭起閱讀與運動之間的橋樑，每年與各縣市圖書館合作舉辦借書兌換中信兄弟及新北中信特攻籃球隊主場門票，迄今邁入第九年，足跡遍布全台17縣市、267家圖書館，帶動民眾借閱近30萬本書，並透過借書換票進場感受運動賽事。

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中信銀行表示，今年所準備的10900張中信兄弟主場門票已兌換一空，已拿到中信兄弟主場門票兌換券的民眾，可於8月27日、28日、9月6日、26日及補賽日線上兌換劃位入場看球，10月起由中信特攻接力，將提供6000張籃球票供民眾兌換。

參與兌換中信兄弟門票的民眾，最愛書籍種類為親子繪本，其次為休閒趣味及心理勵志書籍，於閱讀全壘打臉書留言的林小姐提及全家人一起去圖書館借書再進球場看球，能增進親子話題與感情，是非常有意義的活動。

▲中信銀行「閱讀全壘打」跨界攜手臺北市立動物園創造閱讀新體驗。（圖／中國信託商業銀行提供）

▲中信銀行「閱讀全壘打」跨界攜手臺北市立動物園創造閱讀新體驗。（圖／中國信託商業銀行提供）

今年中信銀行「閱讀全壘打」與「Home Run Taiwan」粉絲團，8月16日、17日攜手台北市立動物園，規劃「閱讀動起來」體驗營，主題緊扣永續、生態及生物多樣性保育，共逾900位民眾報名，最後抽出135位親子一同參與。

「閱讀動起來」邀請知名科普作家張東君安排導讀課程，以深入淺出的方式與學員溝通生態保育及動物園使命等永續議題，搭配手做「動物行為豐富化」玩具課程，以及安排動物保育員分享「馬來貘」與「馬來長吻鱷」的照養故事及域外保種計畫等精采內容。

上（7）月台北市立動物園甫迎接的馬來貘家族新成員成為各界關注焦點，保育員於活動中特別分享最近剛滿月的馬來貘寶寶故事，親子學員聽得津津有味，另外邀請臺北市立圖書館的行動故事車，精選生態類書籍進駐園內，讓參與學員有全新的知識生態閱讀體驗。

9歲的林小弟原本對動物與生態一知半解，參與保育員課程後不僅喜歡上馬來貘，更理解該物種在野外面臨的危機，體驗營啟發他對保育議題的興趣，表示未來會主動閱讀相關書籍增廣見聞。

十歲及八歲的牟姓兄弟受到擔任生物教師的母親影響，原本就有豐富的動物知識，認為手作行為豐富化玩具很有趣，透過自身力量豐富動物的生活行為是很有意義的事，體驗營讓他們想持續探索生態保育知識。參與活動的父母也分享，體驗營不只幫助孩子啟發對生態保育的興趣，更提升成年人對環境永續議題的認知與關注。

▲中信銀行「閱讀全壘打」跨界攜手臺北市立動物園創造閱讀新體驗。（圖／中國信託商業銀行提供）

▲中信銀行「閱讀全壘打」跨界攜手臺北市立動物園創造閱讀新體驗。（圖／中國信託商業銀行提供）

關鍵字： 中職棒球

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