124年來首見！馬林魚完美「8-9-4-2」雙殺守備寫歷史

8-9-4-2



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▲馬林魚中外野手希爾（Derek Hill）製造罕見雙殺。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊舒帆／綜合報導

馬林魚與大都會交手時，1局下演出罕見「8-9-4-2」雙殺守備，寫下124年來首見紀錄，而且最終以3比2力克大都會。

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大都會1局下文托斯（Mark Vientos） 敲安打開啟攻勢，隨後利用保送攻佔一、二壘。輪到阿隆索（Pete Alonso）打擊時，他將球掃向中右外野方向，馬林魚中外野手希爾（Derek Hill）為了接球而撞牆倒地，重心不穩之際趕緊把球拋給前來補位的右外野手桑契斯（Jesús Sánchez）。隨後桑契斯再往內野回傳給二壘手羅培茲（Otto Lopez），再轉傳給捕手福特斯（Nick Fortes），完成罕見的雙殺守備。

大聯盟轉貼這段精彩影片時也附註可望成為「年度雙殺守備候補」。根據數據專家藍斯（Sarah Langs），本次「8-9-4-2」雙殺守備自1900年來首見。

馬林魚與大都會形成拉鋸戰，前7局戰成2比2平手，關鍵8局上靠著首局精彩接殺的希爾建功，掃出致勝安打，率隊以3比2獲勝。