味全首輪曾聖安U18練習賽斗六開轟　「未來學長」熱情邀擊掌

▲U18曾聖安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍今年選秀首輪新秀曾聖安目前在備戰U18亞洲盃，日前U18中華隊與味全龍進行練習賽，曾聖安在味全大本營斗六球場轟出全壘打，讓未來隊友超開心，繞回本壘時一度邀他到對面休息室擊掌。

雖然還在談約階段，但對曾聖安而言，能在斗六球場對決味全龍相當興奮，「想把自己打擊內容展現出來，沒有一定要打安打，只是想說讓他們看到好的打擊、守備內容。守備上，也盡量嘗試接比較深遠的飛球。」

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曾聖安繳出2安打，其中1發為全壘打，對決森榮鴻時所轟出，他透露，「打安打的時候，味全休息室傳來一個聲音說『比一個！』、『比一個！』。」要求他作出慶祝動作。而開轟繞回本壘時，味全休息室的學長也要他繞過去擊掌，原本他打算要跑過去，但味全教練笑著說，「好了！趕快回去！」

另一打席被張景淯三振也體驗到職棒左投的球威，至於打者部分對鄭鎧文印象深刻，曾聖安說，「他是國中教練的朋友，所以會特別觀察他，打擊很有力量，其實味全每位學長都很特別，給人感覺就是不一樣。」

提前來到「主場」感受味全龍氣氛，曾聖安坦言，「感覺他們氣氛很好，有稍微安心一點。」賽後二軍統籌教練塞曼特別把他喊過去，握手並說「Good Game！」這場比賽各方面的體驗，都讓他更期待未來進入味全龍後的發展。

曾聖安繼U12亞洲盃之後，再度在台灣迎接國際賽，近期調整不錯安打率高，教練團將安排他排第2棒。

