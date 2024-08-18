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劉俊緯遭火球直擊肋骨恐影響U23　葉總嘆：我看是沒了

▲▼ 劉俊緯傷退 。（圖／截自CPBL.TV）

▲劉俊緯傷退 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／台北報導

味全龍18日主場迎戰富邦悍將，郭嚴文7局轟3分砲追分，悍將富藍戈9局砸鍋，再見暴投丟分，味全龍終場7比6逆轉。龍隊逆轉取得5連勝，不過在9局傷了游擊主力劉俊緯 ，接下來他還要打U23，總教練葉君璋直呼，「我看是沒了啦。」

9局下，悍將推出富藍戈登板，劉俊緯 1出局後上場打擊，遭156公里火球擊中左側腹，隨後被擔架抬下場，拿莫伊漾代跑，下一棒郭嚴文再敲出安打，吉力吉撈鞏冠三振， 瑪仕革斯．俄霸律尼適時安打追平，富藍戈再見暴投丟分，搞砸球隊勝利。

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葉君璋談到劉俊緯的傷勢，直言肋骨應該是裂了，接下來U23賽事可能無法參加，「不管有沒有裂，我看是沒有了啦，因為打到肋骨，都要休息很久，搞不好今年都沒辦法比賽。」

「如果沒有裂，也是沒辦法揮棒，這是最麻煩的。」劉俊緯被擔架抬出場，球團已將他送醫。面對游擊戰力重挫，葉總表示，期待拿莫伊樣、石翔宇等人適時頂上，「希望其他球員能好好把握。」

此役再見暴投逆轉勝，葉總直言相當戲劇性，「投打方面都有一些出乎預料，像是王維中前幾局投得也滿順暢，但後面就突然保送，像是第5局。」

比賽就是這樣難以預測，葉總說，「當然結果對我們來說是好的，這是最重要的，但今天4個觸身球換來一勝，代價確實有些太大了。」

關鍵字： 味全龍富邦悍將劉俊緯台灣棒球傷勢

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