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吉力吉撈「嗑魯汁」後狂炸6轟將追上魔鷹：他真的很強

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍吉力吉撈．鞏冠在打擊教練克魯茲加入之後，已經炸了6發全壘打，本季全壘打數快追上全聯盟第一的魔鷹。他謙虛表示，能追上對方真的不容易，「他真的很強。」

龍隊7月22日官宣延攬克魯茲，球團打線就此開竅，其中鞏冠已經敲出6發全壘打，本季累積20轟、連續2年單季繳出20轟，成為隊史第一人。

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吉力吉撈．鞏冠直言，在克魯茲加入之後，球隊獲得滿滿正能量，「他也很常跟我講說，在打擊區別去想不能怎麼樣，確定了就是全力以赴。」

「哇他這個人就是比我還瘋狂。」吉力吉撈．鞏冠笑說，「他就是會亂吼、亂叫，都是給予很正向的東西，我每天都很期待練習。」

吉力吉撈目前僅差魔鷹2發全壘打（截至18日賽前），他認為，對方來自拉丁美洲，本身就有先天優勢，運動能力很強，「力氣來說，當然是他比較大。」

「他也是有3成（打擊率）的打者。」吉力吉撈．鞏冠直言，這一點讓他很羨慕，「我從來沒有要求過自己的打擊率，可是有時候也是會羨慕人家可以打到3成，代表選球一定是比我還好，覺得滿厲害的，教練團也會希望我可以朝這個方向慢慢去進步，這一塊是我要努力的地方。」

吉力吉撈．鞏冠連2年單季20轟，已是隊史第一人，他表示，自己沒有太多改變，每年都是做一樣的準備，最重要是謝謝教練團的信任，「讓我更能大膽去做，這個才是關鍵。」

「我一直都沒有去想太多，也是很相信自己季後的訓練，去年休個兩週就開始練習，針對一些新的去調整，一直到現在，最近就是讓自己更專心在比賽當中，然後相信自己、放手去做。」吉力吉撈．鞏冠說。

關鍵字： 龍隊吉力吉撈全壘打克魯茲打擊教練中職味全龍

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