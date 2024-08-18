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3.1局遭老虎打線KO退場　洋基羅丹：沒有達到A+水準

▲羅丹（Carlos Rodon）。（圖／路透）

▲羅丹（Carlos Rodon）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（18日）客場進行與老虎三連戰的第二場比賽，條紋大軍本戰投打失序，打線嚴重熄火僅敲出4支安打，明星左投羅丹（Carlos Rodon）主投3.1局就被敲7支安打失掉4分，寫下個人本季最短先發紀錄。洋基終場無奈以0比4遭老虎完封，中止近期3連勝。

首局老虎就靠著基斯（Colt Keith）的適時安打先馳得點取得1比0領先，2局下老虎打線攻勢再起，麥金斯崔（Zach McKinstry）與伊巴內茲（Andy Ibanez）的串聯安打幫助球隊再拿3分，老虎4比0領先。

羅丹解決完第3局後續投第4局，面對首名打者投出三振後，用球數達到90球，因此被總教練布恩（Aaron Boone）換下場，由卡森斯（Jake Cousins）接替投球，總計今天羅丹僅投3.1局被敲7安，失掉4分，飆出5次三振與1次保送，賽後吞下本季第8敗，防禦率升至4.34。

「我沒有達到 A+水準，我必須做的更好，」羅丹賽後自責說道，「第二局我讓隊友們處於0比4落後」。

「他們壓制了我們」，洋基主帥布恩則是對對手盛讚有加，「這支球隊在防止我們這方面做得非常好，他們必須以一些創造性的方式做到這一點」。

關鍵字： MLB紐約洋基底特律老虎羅丹

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