父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶走焦點

記者楊舒帆／台北報導

味全龍16日迎戰富邦悍將由艾璞樂演出7局無失分，女兒與大批家人一起登上MVP舞台，再次搶走焦點，不過艾璞樂也將麥克風交給女兒說中文的「謝謝」來感謝球迷支持，他也不諱言女兒的人氣就是比自己還要高。

▲▼艾璞樂與家人共享MVP榮耀。（圖／味全龍提供）

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艾璞樂主投7局，用了99球，被敲4安打，奪5次三振，無失分，拿下本季第7勝。悍將前6棒只有從他手中敲出1安打，其他3支安打為7至9棒各1支。艾璞樂坦言，「今天按照原本投球計畫，沒有想要太用力，之前為了追求完美而太出力，反而失投被狙擊。」

尤其以偏高球路引誘打者的策略相當成功，艾璞樂透露，「之前在美國都把球路壓力，但台灣打者擅於把低球打成界外，所以利用高球，就算是壞球也沒關係，讓打者打成飛球。之前想太多反而被打者致命一擊，今天很棒的是，能投到想要的位置，讓打者打不好。」

艾璞樂的妻子與女兒，還有他的父母及岳父、岳母都來到現場觀戰，「家人飛這麼遠過來，可以表現好是最開心的事了！說沒有壓力是騙人的，盡量告訴自己別有壓力，把該做的事做好。剛好今天有機會MVP，讓大家上台跳舞，是從來沒有過的體驗。」

▲艾璞樂與家人共享MVP榮耀。（圖／味全龍提供）