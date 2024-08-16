運動雲

>

艾璞樂7局無失分率味全4連勝　吉力吉撈兩季20轟隊史第一人

▲▼艾璞樂、吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

▲艾璞樂。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍16日主場迎戰富邦悍將，艾璞樂對決前東家繳出7局無失分好投，吉力吉撈・鞏冠轟本季第20轟，締造連兩季20轟紀錄成為隊史第一人，終場味全龍以6比1獲勝，拉出4連勝。

味全龍5局下突破僵局，劉基鴻掃出二壘安打，並靠著短打攻佔三壘，張祐嘉挨觸身球保送，悍將讓先發投手藍力退場，歐書誠接替但未能擋住龍隊攻勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王順和掃二壘安打帶回1分，劉俊緯也補上安打再下一城，李凱威代打建功追加1打點，拉開至3比0。逼得悍將再換第三任投手賴智垣，但他剛登板就被抓投手犯規，免費送1分，隨後回穩連解決2人終於止血。

味全6局下靠著林智勝選到保送，劉基鴻、陳品捷連續安打形成滿壘，張祐嘉擊出內野滾地球靠野手選擇上壘，林智勝本壘前遭封殺，下一棒劉俊緯選到保送擠回1分，以5比0領先。吉力吉撈7局下轟出陽春砲，助味全以6比0領先。吉力吉撈去年23轟，今年再達20轟，連兩季累計20轟，成為味全隊史第一人，前一位單季20轟是坎沙諾（1994年），更早還有羅羅世幸（1992年），兩季20轟是隊史首例。

艾璞樂主投7局，用了99球，被敲4安打，奪5次三振，無失分，拿下本季第7勝。陳禹勳中繼1局挨兩安打掉1分，銳歐後援1局。

味全龍全場9安打，劉基鴻、陳品捷、劉俊緯都單場雙安，劉俊緯扮演稱職開路先鋒，單場4次上壘，貢獻2打點、1得分表現亮眼。

▲▼艾璞樂、吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

▲吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

3小獅入選U23原有6人在選　林佳緯較晚報到

3小獅入選U23原有6人在選　林佳緯較晚報到

聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

嗆孫安佐「打一場，你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

熱門新聞

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

3小獅入選U23原有6人在選　林佳緯較晚報到

聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

2「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外

3奧運大遊行人潮擠爆館前路、忠孝西路

4王齊麟被挖私生活　經紀人回應

53小獅入選U23　原本有6人在名單

最新新聞

1艾璞樂MVP再度被「女兒」搶走焦點

2味全「嗑滷汁」！葉總：帶動氣氛

3林承飛向陳鏞基看齊　目標內野工具人

4台商推動福建連城成「棒球小鎮」

5吉力吉撈兩季20轟隊史第一人

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

F-16V升空伴飛

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366