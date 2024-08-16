艾璞樂7局無失分率味全4連勝　吉力吉撈兩季20轟隊史第一人

▲艾璞樂。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍16日主場迎戰富邦悍將，艾璞樂對決前東家繳出7局無失分好投，吉力吉撈・鞏冠轟本季第20轟，締造連兩季20轟紀錄成為隊史第一人，終場味全龍以6比1獲勝，拉出4連勝。

味全龍5局下突破僵局，劉基鴻掃出二壘安打，並靠著短打攻佔三壘，張祐嘉挨觸身球保送，悍將讓先發投手藍力退場，歐書誠接替但未能擋住龍隊攻勢。

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王順和掃二壘安打帶回1分，劉俊緯也補上安打再下一城，李凱威代打建功追加1打點，拉開至3比0。逼得悍將再換第三任投手賴智垣，但他剛登板就被抓投手犯規，免費送1分，隨後回穩連解決2人終於止血。

味全6局下靠著林智勝選到保送，劉基鴻、陳品捷連續安打形成滿壘，張祐嘉擊出內野滾地球靠野手選擇上壘，林智勝本壘前遭封殺，下一棒劉俊緯選到保送擠回1分，以5比0領先。吉力吉撈7局下轟出陽春砲，助味全以6比0領先。吉力吉撈去年23轟，今年再達20轟，連兩季累計20轟，成為味全隊史第一人，前一位單季20轟是坎沙諾（1994年），更早還有羅羅世幸（1992年），兩季20轟是隊史首例。

艾璞樂主投7局，用了99球，被敲4安打，奪5次三振，無失分，拿下本季第7勝。陳禹勳中繼1局挨兩安打掉1分，銳歐後援1局。

味全龍全場9安打，劉基鴻、陳品捷、劉俊緯都單場雙安，劉俊緯扮演稱職開路先鋒，單場4次上壘，貢獻2打點、1得分表現亮眼。

▲吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）