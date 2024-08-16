林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

▲古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅「金孫」古林睿煬今年在8月2日對台鋼雄鷹投完之後，累積80局確定符合旅外資格，總教練林岳平看好他旅外，不諱言「滿有機會」。談到子弟兵的成長，他認為，古林睿煬今年在場上「夠舒服」，也順利脫離保護傘。

古林睿煬今年穩定在球隊輪值當中，目前出賽15場，拿下6勝，累積89.1局，防禦率僅1.81。以球隊目前對他的規劃，今年要達到規定的120局投球局數不會問題。

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據了解，不只一支海外球團調查古林睿煬，其中以日職火腿最為積極，已多次拜訪統一獅，對方相當有誠意。預計還會有日職球團再到台灣，持續觀察古林睿煬的表現。

餅總直言，未來的事情，還是要等今年球季結束才會知道，不過他看好子弟兵出國發展，「是滿有機會。」

古林睿煬今年蛻變，關鍵轉捩點是餅總去年季初罕見透過媒體對他說重話，當時球季尚未開始，他在一場練習賽後反映身體不適，餅總向媒體提及，不清楚他是什麼問題，該練習的、該檢查都做了，「我們該保護、給他的空間都給了，可能要再嚴厲一點。」

回想當時，林岳平坦言，是希望藉由媒體的力量，幫助古林睿煬再往上突破，「這是要讓他知道，不要一直認為就這樣子了，大家都在保護你，但這個保護傘，總有一天會不見，你還是自己要生存。」

古林睿煬聽進餅總的叮嚀，開始尋求各式各樣方法尋求轉變，也確實反映在場上。林岳平都看在眼裡，「現在的他，在球場上更舒服了，知道怎麼調整，雖然有時候控球不好，但可以發現，他（能力）還是一直往上，當然，這本來就是要靠經驗。」

除了借助媒體的力量，林岳平認為，古林睿煬的轉變，要多虧老婆，「娶到好某啦！」他點點頭說道，「真的是娶到好某，有時老婆會用另一個角度幫他分析、轉念，他聽進去之後，會願意去執行，無形之中，就會越來越成長。