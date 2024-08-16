運動雲

>

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

▲▼中職古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

▲古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅「金孫」古林睿煬今年在8月2日對台鋼雄鷹投完之後，累積80局確定符合旅外資格，總教練林岳平看好他旅外，不諱言「滿有機會」。談到子弟兵的成長，他認為，古林睿煬今年在場上「夠舒服」，也順利脫離保護傘。

古林睿煬今年穩定在球隊輪值當中，目前出賽15場，拿下6勝，累積89.1局，防禦率僅1.81。以球隊目前對他的規劃，今年要達到規定的120局投球局數不會問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，不只一支海外球團調查古林睿煬，其中以日職火腿最為積極，已多次拜訪統一獅，對方相當有誠意。預計還會有日職球團再到台灣，持續觀察古林睿煬的表現。

餅總直言，未來的事情，還是要等今年球季結束才會知道，不過他看好子弟兵出國發展，「是滿有機會。」

古林睿煬今年蛻變，關鍵轉捩點是餅總去年季初罕見透過媒體對他說重話，當時球季尚未開始，他在一場練習賽後反映身體不適，餅總向媒體提及，不清楚他是什麼問題，該練習的、該檢查都做了，「我們該保護、給他的空間都給了，可能要再嚴厲一點。」

回想當時，林岳平坦言，是希望藉由媒體的力量，幫助古林睿煬再往上突破，「這是要讓他知道，不要一直認為就這樣子了，大家都在保護你，但這個保護傘，總有一天會不見，你還是自己要生存。」

古林睿煬聽進餅總的叮嚀，開始尋求各式各樣方法尋求轉變，也確實反映在場上。林岳平都看在眼裡，「現在的他，在球場上更舒服了，知道怎麼調整，雖然有時候控球不好，但可以發現，他（能力）還是一直往上，當然，這本來就是要靠經驗。」

除了借助媒體的力量，林岳平認為，古林睿煬的轉變，要多虧老婆，「娶到好某啦！」他點點頭說道，「真的是娶到好某，有時老婆會用另一個角度幫他分析、轉念，他聽進去之後，會願意去執行，無形之中，就會越來越成長。

關鍵字： 統一獅古林睿煬旅外日職轉變

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

3小獅入選U23原有6人在選　林佳緯較晚報到

3小獅入選U23原有6人在選　林佳緯較晚報到

32歲NBA神射哈里斯突宣布退休　生涯三分命中率破43%

32歲NBA神射哈里斯突宣布退休　生涯三分命中率破43%

聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

熱門新聞

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

2「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外

3奧運大遊行人潮擠爆館前路、忠孝西路

4王齊麟被挖私生活　經紀人回應

5兄弟洋投穩　暫不考慮支援關門

最新新聞

1桃猿鎖定新洋投已有人選

2主力相繼受傷　古久保盼選手挺身而出

3聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

4周佳樂台東敲生涯首轟振奮大吼

5超夯珍奶徽章已經有盜版！中華奧會嚴正提醒

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

F-16V升空伴飛

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366