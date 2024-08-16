「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

▲「排球甜心」廖苡任宣布旅外。（圖／翻攝自IG／elaine0608）

記者游郁香／綜合報導

「排球甜心」廖苡任去年擔任世大運掌旗官，甜美笑容擄獲國內外粉絲芳心，人氣跟著飆升，原本是台北鯨華隊長的她，今(16)日在社群媒體上宣布旅外，她將加盟日本V聯賽隊伍福岡Kanoa，改披18號戰袍，新東家教練森田期待她成為球隊的「領導者」。

現年27歲的廖苡任2017-18賽季進入企業排球聯賽，先後待過中國人纖、台北鯨華，去年她擔任成都世大運掌旗官，甜美笑容讓大批中國網友紛紛「淪陷」，「台北旗手好可爱」一詞甚至衝上微博熱搜前10名。

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▲「排球甜心」廖苡任長相甜美，去年擔任世大運掌旗官圈了不少粉絲。（圖／翻攝自廖苡任IG）

身為中華女排當家舉球員的廖苡任，一直都有旅外的夢想，她今日開心宣布圓夢，將加盟日本V聯賽球隊福岡Kanoa，背號為18號，雙方簽訂的是2024-25賽季的球員合約。

福岡Kanoa教練森田對廖苡任有很高的期待，「我們非常期待她能夠發揮出台灣代表隊隊長的領導能力，成為球隊的領袖。」他也希望廖苡任在福岡Kanoa繼續提升自己的技術和體能，成為一位更優秀的選手。