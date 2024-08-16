奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

記者簡名杉／台北報導

台灣的奧運英雄們日前已接連凱旋歸國，今(16)日由總統府與中華文化總會共同舉辦「台灣英雄，榮耀同行」奧運英雄大遊行，迎接所有為台灣爭光的奧運英雄們，夾道歡迎的觀眾們不只塞爆「英雄谷」台北市館前路，更是把忠孝西路塞得水泄不通，由此可見奧運英雄們在台灣的高人氣。

▲林郁婷、曾自強出席奧運選手大遊行，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

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「台灣英雄，榮耀同行」奧運英雄大遊行在總統賴清德接見完所有奧運英雄後，就從府前廣場出發，沿途經過總統府前的重慶南路一段，接著從襄陽路到「英雄谷」館前路，最終走完忠孝西路之後結束。

▲▼台灣英雄奧運選手大遊行，行經英雄谷受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

「英雄谷」館前路的人潮在車隊到來前就已經擠爆路旁兩側，滿滿的民眾夾道歡迎凱旋歸國的奧運英雄們，甚至許多住戶直接從建築物的窗戶探頭，而他們手上都拿著中華奧會的會旗或是「台灣英雄，榮耀同行」的周邊旗子揮舞，場面十分熱鬧。

▲唐嘉鴻出席奧運選手大遊行，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

奧運英雄的車隊抵達後，第一台車由「金牌拳后」林郁婷與教練曾自強打頭陣，接著是「台灣貓王」唐嘉鴻跟教練翁士航，而其他奧運英雄也接續抵達，現場民眾看到台灣英雄到來，不只激動地揮手、打招呼，更是一起齊聲同喊「Team Taiwan！」來歡迎為國爭光、凱旋歸國的奧運英雄們。