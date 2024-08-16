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富邦勇士簽下前NBA前鋒漢米爾頓　他上季曾在B聯盟猛轟53分

▲▼富邦勇士簽下前NBA前鋒漢米爾頓。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士簽下前NBA前鋒漢米爾頓。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

富邦勇士今(16)日宣布與前鋒漢米爾頓(Jordan Hamilton)簽約，新賽季第3位洋將到位。來自美國，身高203公分、體重103公斤的漢米爾頓，身材厚實、擁有全能身手及13年職籃征戰經歷，新賽季將穿上勇士5號球衣亮相，預計8月底抵台。

現年33歲的漢米爾頓在2011年投入NBA選秀，首輪第26順位被達拉斯獨行俠選中，隨後被交易至丹佛金塊，在NBA五年生涯分別效力丹佛金塊、休士頓火箭、洛杉磯快艇、紐奧良鵜鶘，也曾待過NBA G聯盟愛達荷奔騰(今鹽湖城明星)、愛荷華灰狼、史塔克頓國王、里奧格蘭德山谷毒蛇等球隊。

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結束NBA五年職籃生涯後，2016年漢米爾頓至土耳其、多明尼加、以色列、義大利、日本、委內瑞拉等聯賽闖蕩，其中在日本B聯盟待過4個賽季，先後效力滋賀湖泊、熊本Volters、神戶鸛鳥與青森熱力，職籃經歷相當豐富。上賽季代表青森熱力出賽56場，平均可得20.8分、10.5籃板、3.9助攻，效力於B聯盟期間還曾單場進帳53分，刷新個人生涯代表作。

勇士首度與漢米爾頓合作，總教練許晉哲表示，「漢米爾頓屬於打法全面的球員，身材厚實搭配優異的持球能力與進攻技巧，加上他有在亞洲國家打球的經驗，新賽季希望他的加入能有效串連球隊攻勢，讓團隊在進攻端上更加流暢。」

漢米爾頓在今年5月曾來台參與「東超未來冠軍」基層籃球回饋活動，造訪期間也曾親自到富邦勇士主場和平籃球館觀賽。談到即將來台打球，他說，「非常興奮地宣布這次來台我將為勇士效力！之前短暫來台與球迷們互動，感受到台灣球迷的熱情，也讓我想要在台灣延續我的職業生涯，我已經等不及要體驗更多台灣的文化、美食及其他的事物了，期待能儘快見到大家！」

關鍵字： PLG富邦勇士Jordan Hamilton

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