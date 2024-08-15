甜瓜稱讚KD進化版！　溫班亞瑪：想向他學習

▲溫班亞瑪(Victor Wembanyama)與杜蘭特(Kevin Durant)擁抱。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

本屆巴黎奧運已落幕，地主法國男籃在金牌戰不敵美國男籃，「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)賽後與杜蘭特(Kevin Durant)擁抱，並互相說了些話，他也在近日受訪透露對話內容，想要偷學他的秘密技術。

根據《fadeawayworld》指出，溫班亞瑪表示，「很明顯，他是我的兒時偶像也是我最喜愛的球員，我明確的告訴他，我想向他學習，並且可能會偷學他1、2個秘密技術。」

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溫班亞瑪與杜蘭特非常相似，纖細且高大的身材、靈活的身體，以及優秀的投籃手感，讓2人時常被比較，「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)就將溫班亞瑪稱為杜蘭特的進化版，「我們現在看到的溫班亞瑪，就是杜蘭特的進化版，杜蘭特的模板是6尺10吋(約208公分)到6尺11吋(約210公分)的身高，可以控球、投籃，像狙擊手一樣準，你明白我的意思嗎？這就是他的模板。」

杜蘭特也對溫班亞瑪有著高度評價，「他可以在這項運動中達到他想要的一切，這太瘋狂了。隨著時間的推移他將越來越舒適，未來他將會非常強大。」隨後他又開玩笑說，「還好我快退休了，不用長時間跟他對戰。」

本屆奧運溫班亞瑪場均得到15.8分、9.7個籃板，都是做為先發出賽；而他的偶像杜蘭特場均得到13.8分，只有金牌戰先發出賽，其他比賽皆是替補出發。