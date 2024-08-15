賈吉炸3分彈生涯300轟達標！超越名人堂球星締史上最速

AARON JUDGE BECOMES THE FASTEST PLAYER IN MLB HISTORY TO REACH 300 CAREER HOME RUNS!



(via @MLB) pic.twitter.com/xwi2Jn1W8Z — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 15, 2024

記者王真魚／綜合報導

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對白襪之戰8局扛出一發3分砲，這也是他生涯第300轟，刷新大聯盟史上最速。

洋基此役火力全開，全場掃出12支安打，索托（Juan Soto）開局就擊出全壘打。賈吉則是在8局轟出一發3分彈，率隊單局灌進6分擴大領先。洋基終場10比2擊敗白襪，取得2連勝。

這是賈吉本季第43轟，且以955場達成生涯第300轟，超越名人堂球員基納（Ralph Kiner）的大聯盟最速300轟紀錄（1087場）。

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以打數來看，賈吉是在3431次打數中擊出300轟，同樣是大聯盟史上最速。原紀錄保持者是貝比·魯斯（Babe Ruth）的3831打數，再來是麥奎爾（Mark McGwire）的3837、基納的3883。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）