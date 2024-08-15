奧運後詹皇、柯瑞NBA聯手機率創新高　美媒曝「當隊友」時間點

▲美國媒體認為在巴黎奧運過後，詹姆斯與柯瑞在NBA合作的可能性比以往都更大。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運攜手奪金後， 他們是否會在NBA聯手，再次掀起討論。《ESPN》專家馬克斯(Bobby Marks)直言，兩人已無法再單靠一己之力奪冠，結盟的最佳時間點是2026年夏天，《NBC體育》則指出，本屆奧運過後，兩人在NBA當隊友的可能性比以往任何時候都更大。

詹姆斯與柯瑞在五環殿堂夢幻聯手， 讓不少球迷再次幻想兩人在NBA當隊友的場景，對此《ESPN》專家馬克斯表示，兩人想追求第5枚冠軍戒，聯手是唯一的途徑，2026年休賽季將是最佳的結盟時間點，因為他們的合約都將在那時到期。不過屆時詹皇已經41歲，或許必須提前這個時間表。

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「詹姆斯在這個休賽季簽了兩年合約，合約中包含球員選項。他可以在下個休賽季再次成為自由球員，選擇他想去的球隊。」馬克斯說，「當然，這可能意味著為了去像勇士這樣的球隊和柯瑞聯手，他需要放棄5000萬美元的收入。」

《ESPN》球評卡特(Andraya Carter)推估，湖人是最可能的合作地點，「我知道柯瑞想以勇士球員身份結束職業生涯。但在我看來，他去洛杉磯，和詹姆斯一起為湖人這樣的傳奇球隊帶來一座總冠軍，將會是一個多麼美麗的結局。」

另一位球評萊格勒(Tim Legler)則認為，如果兩人聯手的夢幻劇本成真，勢必會在勇士發生，「柯瑞想要成為一生只穿同一隊球衣的人，但他會很樂意歡迎這樣的人才加入，給他一個在這個水準上保持競爭力的機會。」

轉任球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)則有更大膽的預言，他指出湖人和勇士可能在2024-25賽季就會針對詹姆斯或柯瑞的交易進行探索。

《NBC體育》直言，這些推測都不是特別可能成真，但在巴黎奧運後，柯瑞與詹姆斯合作的可能性，確實比以往任何時候都更大。