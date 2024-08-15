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近21場狂勝18場　響尾蛇逼近「宇宙道奇」

▲響尾蛇近21場狂勝18場。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇近21場狂勝18場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

響尾蛇今（15日）靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）滿貫砲奠定勝基，終場以11比4擊敗洛磯，將連勝紀錄延續6場，近21場狂勝18場，距離國聯西區龍頭的道奇還剩3場勝差。

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本場比賽響尾蛇首局就攻下4分，2局下再靠著小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）適時安打得1分，6局下蘇亞雷斯滿貫砲將比分擴大至10比3，終場響尾蛇以11比4獲勝。

賽後蘇亞雷斯表示休息室氣氛很好，「你能感受到好的能量、氛圍，就像我一直說的那樣，你想成為其中的一部分。對我來說更是如此，經歷了季初2個月的掙扎，我的努力終於得到回報，感覺非常好。非常明顯的，你打出一個好的系列賽，就像今天這樣的比賽，就會獲得自信，這就是我現在的感覺。」

其實響尾蛇近期受到傷兵所苦，陣中主力莫雷諾（Gabriel Moreno）、沃克（Christian Walker）都在傷兵名單，MVP競爭者馬提（Ketel Marte）也因腳踝扭傷缺席比賽，不過響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）在交易截止前換來的貝爾（Josh Bell），以及從小聯盟拉上的卡斯提洛（Adrian Del Castillo），都繳出好表現補上球隊空缺。

響尾蛇以6勝1敗的成績結束近期主場7連戰，接下來他們將進行為期10天、9場比賽的客場之旅，面對光芒、馬林魚、紅襪，總教練羅夫洛 （Torey Lovullo）表示，「我總是擔心從西到東的旅行，因為你是在不同的時區比賽，但我們有休息日，這些球員會適應的，他們知道自己的工作。」

▲響尾蛇蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球響尾蛇道奇龍頭國聯西區

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