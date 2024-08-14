詹子賢又棒打富藍戈　8局下代打超前安打率兄弟擊敗悍將

▲中職詹子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟14日移師台東主場，與富邦悍將激戰難分勝負，關鍵8局下和將中繼投手張奕單局3保送形成滿壘，詹子賢代打建功，從富藍戈手中掃出超前分安打，最終兄弟以5比3獲勝。

詹子賢繼4日對富蘭戈再見安打後，又獲選MVP，他表示，「富藍戈是強悍的投手，不可能一直等，出棒就安打了。」生涯對富藍戈15打數7安打，打擊率近5成。談到代打前的準備，詹子賢說，「每個投手在我的腦海都有記憶，按照記憶與上次對決，去做攻擊，他投他的，我揮我的。」

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兄弟2局下攻破羅戈防線，陳俊秀敲出右外野安打，隨後許基宏轟出右外野全壘打，本季第6轟出爐，進帳2分。許基宏2022年也曾在台東球場開轟，在台東球場累計2轟成為中職史上第一人。兄弟3局下開啟攻勢，岳政華跑出內野安打，陳俊秀掃二壘安打進帳1打點，達成生涯第200支二壘安打。

悍將7局上反攻，蔣智賢、范國宸、戴培峰掃安打追回1分，也把兄弟先發投手克迪打退場，王凱程接替，董子恩掃二壘安打追加1分，王正棠獲得故意保送形成滿壘，王凱程即時回穩化解滿壘危機。

悍將8局上面對兄弟第三任投手吳俊偉，張育成敲安打開路，蔣智賢擊出滾地球推進，范國宸適時安打追平比數，以3比3平手。

悍將8局下張奕登板連續投出2保送，面對代打陳子豪纏鬥13球仍保送上壘，逼得悍將換上富藍戈上陣，代打詹子賢掃出2打點超前比數，兄弟以5比3領先，最終就以2分差獲勝。

兄弟先發投手克敵主投6.1局失2分，王凱程驚險中繼無失分，吳俊偉遭狙擊救援失敗，不過9局上守住戰局，靠隊友火力反撲拿下勝投。

羅戈7月中因比賽中踩到許基宏的球棒而腳受傷，此戰復出首戰又對兄弟，投6局被敲5安打，其中1發全壘打碰巧也是許基宏所擊出，奪8次三振，失3分，優質先發的內容，無關勝敗。