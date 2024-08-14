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8.21、22味全龍斗六二連戰　5縣市球迷享購票買一送一優惠

▲斗六球場熱身賽 。（圖／中華職棒提供）

▲斗六球場 。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍下半季斗六主場賽事將於下周三、四展開二連戰，斗六球場同時是龍隊二軍大本營訓練基地，闊別4個月再度回到斗六主場。為感謝雲林在地及鄰近縣市廣大龍迷的支持，凡設籍包含雲林鄰近五縣市球迷，8月15日(四)中午12時準時於味全龍官方售票網線上開賣，預先購買斗六主場8月21日(三)、8月22日(四)賽事，即享內野自由席買一送一，邀請中南部龍迷龍眾一心共同守護龍隊主場勝利。

闊別4個月再度回到斗六主場，迎接接續兩場斗六比賽，感謝球迷力挺與陪伴，凡設籍雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市當地球迷，自味全龍官網購買一、三壘自由席區，招待球迷內野自由席全票買一送一限定優惠，比賽當日出示身分證件均可額外攜伴1名免費進場，相關細節請參考味全龍官方粉絲團公告；味全龍校園巡迴列車長期關懷基層三級棒球，希望透過教學、互動與遊戲傳遞棒球知識或進一步啟發孩子們對於棒球的興趣，這次也同步巡迴到雲林校園。

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此次斗六主場下半季最終賽事為回饋進場球迷，同步推出期間限定優惠，至2樓現場商品部購買球員或啦啦隊應援扇2支特惠250元(原價150元/支)、應援毛巾2條優惠價600元(原價380元/條)，款式及數量以現場為主，數量有限，售完為止。

味全龍官方售票網：https://tix.wdragons.com/UTK0101_
味全龍官方粉絲團：https://www.facebook.com/WC.DragonBaseball/
 

關鍵字： 斗六主場味全龍球迷支持特別優惠比賽限時優惠

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