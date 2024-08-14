林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

▲林郁婷發文詢問該如何保護金牌。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪金後昨(13)日光榮返台，她今(14)日分享金牌近照直呼「真美」，不過在看到別國選手的獎牌陸續傳出「災情」後，她急著發問，「有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？」另外，新北市政府確定將在18日替她舉行英雄遊行。

林郁婷在本屆巴黎奧運展現「台灣女兒」的勇敢與堅毅，無畏遭抹黑性別，在拳擊擂台打出世界第1的表現，連4場5比0毫無懸念替台灣進帳史上首面奧運拳擊金牌。

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林郁婷昨日一早光榮返抵國門，因身體不適落地後就趕去看醫生，還好沒有大礙，她休息過後今日在社群媒體上曬出金牌近照，並發問，「美到忘記正事......有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？看到國外選手的慘況，想要好好保護它。」

▲新北市政府將在18日替林郁婷舉辦歡迎會及遊行 。（圖／翻攝自Facebook）

本屆巴黎奧運獎牌由知名珠寶品牌Chaumet設計，雖然設計感滿滿，但陸續有奪牌選手反映獎牌會掉色， 丹麥球王安賽龍則貼出本屆與東京奧運金牌的對比影片，兩者閃耀程度差很大。

另外，新北市政府確定將在本周日(18日)替林郁婷舉辦英雄歡迎會和遊行，地點在鶯歌國小前廣場(鶯歌區尖山埔路106號)，預計當天早上10點30分開始入場，不過詳細遊行路線還未公布。