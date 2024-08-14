運動雲

>

華裔球員种義仁圓夢加盟獵鷹　曾單場砍11顆三分轟40分

▲▼華裔球員种義仁加盟獵鷹。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲華裔球員种義仁加盟獵鷹。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（14）日宣布華裔球員种義仁（Ethan Chung）加盟，种義仁身高187公分，主打得分後衛，父親是台灣人，從小在美國長大，去年從太平洋大學（University of the Pacific）畢業，大四賽季他出賽25場，場均貢獻7.5分、3.4籃板和1.5助攻，三分球命中率達35%。

今年他獲得臺灣野馬隊的青睞，參加了亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT），曾繳出單場11顆外線、轟下40分、5助攻的驚人表現，此戰使他打出了知名度，同時也更堅定自己想努力站上台灣職籃的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與獵鷹完成簽約，种義仁除了感謝球團的肯定外，也對自己將正式踏上台灣職籃充滿期待，「期望自己能在進攻端構成威脅，也希望能夠在進攻中拉開空間，積極的為自己或是隊友創造機會，同時也期盼自己能成為一名優秀的防守者，只要能為球隊贏得比賽，我願意全心全力奮戰到底。」

种義仁之前曾和獵鷹學長們試訓，他興奮表示，「很開心接下來的日子可以跟谷毛唯嘉和白薩一起打球，這兩名球員都具有非常出色的球技，因為在和大家短暫的訓練中，他們能夠在攻防兩端幫助我成長，相信在他們的協助下我會成為一名更好的球員。」

對於种義仁加盟，總教練柯納說，「Ethan是一名能做很多事情的側翼球員，他在美國籃球系統中長大，在場上攻守兩端都非常努力，也擁有符合職業籃球的技術和身體素質，相信新賽季Ethan的表現會帶給鷹援軍們不一樣的感受。」

關鍵字： PLG台鋼獵鷹种義仁

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第37轟出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第37轟出爐

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

周思齊引退票價公布14日開賣　套票4717元、單場最貴1685元有含意

周思齊引退票價公布14日開賣　套票4717元、單場最貴1685元有含意

巴黎帕運首位跨性別運動員　義短跑女選手曾拿11座男子冠軍

巴黎帕運首位跨性別運動員　義短跑女選手曾拿11座男子冠軍

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

熱門新聞

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋退土銀被罵翻　多虧牧德陪伴

2學者籲政府買奧運轉播權　愛爾達回應

3林郁婷急問「如何保護金牌」

4扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　

5「盜帥」林易增成東森盃彩蛋

最新新聞

1拿3枚奧運金牌換NBA冠軍？甜瓜這麼說

2江少慶繼續屠殺二軍！飆7K球速最快152

3跳水王子奪5奧運獎牌！英國料授予騎士爵位

4穿兄弟球衣蹭張育成　台東縣長被罵爆

5荷蘭「兒童性侵犯」奧運被噓爆　控遭霸凌

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

F-16V升空伴飛

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

林郁婷搭機返國　機長廣播力挺台灣女兒：讓世界看到我們的驕傲

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366