華裔球員种義仁圓夢加盟獵鷹　曾單場砍11顆三分轟40分

▲華裔球員种義仁加盟獵鷹。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（14）日宣布華裔球員种義仁（Ethan Chung）加盟，种義仁身高187公分，主打得分後衛，父親是台灣人，從小在美國長大，去年從太平洋大學（University of the Pacific）畢業，大四賽季他出賽25場，場均貢獻7.5分、3.4籃板和1.5助攻，三分球命中率達35%。

今年他獲得臺灣野馬隊的青睞，參加了亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT），曾繳出單場11顆外線、轟下40分、5助攻的驚人表現，此戰使他打出了知名度，同時也更堅定自己想努力站上台灣職籃的目標。

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與獵鷹完成簽約，种義仁除了感謝球團的肯定外，也對自己將正式踏上台灣職籃充滿期待，「期望自己能在進攻端構成威脅，也希望能夠在進攻中拉開空間，積極的為自己或是隊友創造機會，同時也期盼自己能成為一名優秀的防守者，只要能為球隊贏得比賽，我願意全心全力奮戰到底。」

种義仁之前曾和獵鷹學長們試訓，他興奮表示，「很開心接下來的日子可以跟谷毛唯嘉和白薩一起打球，這兩名球員都具有非常出色的球技，因為在和大家短暫的訓練中，他們能夠在攻防兩端幫助我成長，相信在他們的協助下我會成為一名更好的球員。」

對於种義仁加盟，總教練柯納說，「Ethan是一名能做很多事情的側翼球員，他在美國籃球系統中長大，在場上攻守兩端都非常努力，也擁有符合職業籃球的技術和身體素質，相信新賽季Ethan的表現會帶給鷹援軍們不一樣的感受。」