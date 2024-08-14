為奧運馬拉松拚了！　英國選手骨折跑了近3小時奇蹟完賽

▲英國馬拉松選手哈維（Rose Harvey）。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

英國選手哈維（Rose Harvey）在巴黎奧運女子馬拉松比賽結束後，向《BBC》透露自己被診斷出股骨頸疲勞性骨折，這種情況下居然還能順利完賽，令人難以置信。

據《BBC》報導，哈維賽前就已經髖部受傷，加上賽道充滿上坡和下坡，賽後她被診斷出股骨頸疲勞性骨折，這種情況下能夠完賽是個奇蹟，更別說她用不到3小時，以2小時51分03秒的時間完賽，她對此表示，「今天真的是非常困難的一天，我在跑了大約2英里（約3.22公里）後就感覺髖部非常痛苦，特別是下坡極度痛苦，情況變得越來越糟。說實話，我也不知道我是怎麼完賽的，因為我現在根本不能把重量放在腿上。」

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哈維在奧運前曾經接受過髖部治療，當時她被告知參加馬拉松會讓情況更糟，但是英國沒有其他選手可以代替她參賽，所以她決定嘗試一下。賽後她特別感謝親朋好友，有他們的支持自己才能完賽，「如果是其他比賽，我可能已經停下來了，因為我無法像平常那樣跑步，而且真的非常疼痛，但我必須要到達終點，我必須完成奧運馬拉松。」

31歲的哈維曾是位律師，平時愛好跑步的她，直到2020年被解僱後才開始訓練，並在芝加哥馬拉松創下個人最佳成績，因此獲得巴黎奧運參賽資格。

哈維3周後將步入禮堂，但她目前走路還需要用拐杖，「我目前最大的挑戰是希望能在婚禮前不再需要拐杖。」