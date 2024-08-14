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超級「籃球痴」杜蘭特自爆考慮退休　「NBA越來越年輕」

▲巴黎奧運美國隊超級球星杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA超級巨星杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)剛成為奧運男籃史上首位「4金男」，身為超級籃球痴，連上夜店都不忘練投的他，最近卻在節目上自爆，「隨著我的年紀漸長，聯盟又越來越年輕，我越來越常思考退休的事。」不過他強調就算高掛球鞋，他也不會遠離球場。

9月就要滿36歲的杜蘭特，已在NBA打滾了17年，他的生活完全以籃球為中心，至今還是黃金單身漢，之前上夜店被目擊在舞池中也在練習跳投，甚至搭配切入試探步不斷演練，認真態度讓眾人只能服了。不過身為超級籃球痴的KD，最近卻自爆「越來越常思考退休的事」。

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杜蘭特在節目《Raising Fame》中坦承，他已經開始思考籃球生涯之後的生活，「隨著我的年紀漸長，聯盟又越來越年輕，我越來越常思考退休的事。我會問自己，『我應該停止思考這件事嗎？這是怎麼回事？』但它確實會在我的腦海中出現。」

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／路透）

▲杜蘭特自爆越來越常思考退休。（圖／路透）

不過杜蘭特強調，就算退休也不打算遠離球場，目前還沒有明確的計畫，「我真的只想放鬆，看看會發生什麼事。」他說，自己過去16或17年累積了很多經驗、人脈和金錢等等，這些足夠他在結束籃球生涯後支撐一段時間，讓他有空間和時間思考不打球時，到底想做什麼，「這將是一個巨大的轉變。」

杜蘭特上季出賽75場，創下個人2018-19賽季以來次高紀錄，平均每場能得27.1分，6.6籃板，5助攻，外帶1.2抄截，歷經阿基里斯腱斷裂重傷後，他依舊維持巔峰狀態。

關鍵字： NBA杜蘭特太陽

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