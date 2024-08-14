大谷翔平連兩戰開轟！道奇4轟強壓釀酒人拉出5連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊舒帆／綜合報導

道奇14日（台灣時間）與釀酒人交手，大谷翔平連兩天開轟，道奇4轟強壓釀酒人，最終以7比2獲勝，取得5連勝。

大谷翔平面對釀酒人握有10勝的先發投手瑞（Colin Rea），第一打席敲中外野飛球，隊友史密斯（Will Smith）2局上率先開轟，大谷翔平也在3局上轟陽春砲，拉開2比0領先。釀酒人康崔拉斯（William Contreras）3局下回敬一發陽春砲，追回1分。

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道奇4局上攻勢再起，拉克斯（Gavin Lux）先轟兩分砲，隨後史密斯安打延續攻勢，羅哈斯（Miguel Rojas）掃二壘安打，赫南德茲（Enrique Hernández）敲高飛犧牲打再下一城。帕黑斯（Andy Pages）再掃出平射砲，直擊左外野全壘打標竿，形成兩分砲，道奇單局灌進5分拉開至7比1。

道奇牛棚投手納克（Landon Knack）7局下遇到亂流，挨3安打掉1分。先發投手史東（Gavin Stone）主投5局失1分，納克後援4局也失1分，聯手壓制釀酒人打線。

大谷翔平連兩天開轟，本季第37轟出爐，這發全壘打擊球初速109.3英里、飛行距離413英尺，本季第7次連兩戰開轟。國聯全壘榜上領先群雄，與第二名的歐祖納（Marcell Ozuna）有兩轟之差。此戰大谷翔平5打數1發全壘打，吞2次三振，打擊率.297，OPS為1.008。