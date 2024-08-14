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洋基14場敲7轟的新同學傳傷情！　評估是否需要手術

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洋基在交易大限前換來的新同學奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），加入洋基後出賽14場就敲出7轟的他，卻在今天（14日）傳出傷情，因左手肘尺骨側副韌帶（UCL）受傷有可能進入傷兵名單，總教練布恩（Aaron Boone）也表示，仍在確定是否需要動手術治療。

根據大聯盟官網報導，洋基總教練布恩在今天賽前表示，「我們會在接下來的24小時內，讓醫生仔細評估後給出更清楚的想法。奇澤姆心情有點低落，因為他原本希望今天能上場，他今天起床的感覺就是可以上場比賽，我們再看看情況，希望這個傷勢不會長時間影響。」

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奇澤姆在前一場比賽5局跑回本壘時受傷，當時進行X光檢查後顯示結果正常，因此下個半局他繼續留在場上守備，但在第7局被換代打，賽後經過核磁共振（MRI）檢查後才發現傷勢，當時他表示，「我的腎上腺素仍在分泌，所以一開始並沒有立刻感覺到。過了1局，我坐在休息室開始感到有一點痛。」

26歲的奇澤姆在洋基的14場比賽中，繳出打擊三圍0.316/0.361/0.702，並擊出7支全壘打，貢獻11分打點、盜壘5次。總教練布恩表示，「他對我們非常有影響力，希望這次傷勢只需要較短的恢復期，我們可以等他回來並繼續前進。」

原本鎮守三壘的奇澤姆，現在三壘位置可能交給拉梅修（DJ LeMahieu）和卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）擔任。

關鍵字： MLB棒球洋基奇澤姆

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