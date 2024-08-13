衛星公會呼籲政府保障全民收看奧運賽事基本權利　凝具全民向心

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

台灣的麟洋配、拳擊林郁婷在巴黎奧運奪得羽球男雙金牌、衛冕成功，全台灣民眾熱血沸騰、舉國歡慶！然而，很多民眾、媒體、立法委員也紛紛提出質疑，四年一度的奧運此一全國關注的重大賽事，政府已經用全民納稅人的錢補助取得轉播權，但是，台灣絕大多數的民眾卻無法在家中的電視機便利的觀看完整賽事，台灣再次錯失凝聚全民向心力、提昇國民光榮感的機會。中視、台視、民視暨中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會(STBA)、台灣有線寬頻產業協會(CBIT)共同呼籲：應珍惜我國選手長期艱苦血淚訓練，當選手們在奧運等國際重大運動賽事上奮戰拚搏的時刻，都應讓最大多數國人，能夠便利地參與分享這些動人的時刻，這是全民基本權利，各界與政府應該共同促成，以最便利又完整的方式收看這些賽事轉播與新聞資訊的播送，凝聚全民向心力、國家認同的光榮感。巴黎奧運賽事已結束，我國好手陸續返回國門，廣電公協會特籲請各界應持續關注此一重大議題，徹底檢討，在我國選手競逐的奧運等國際重大賽事上，應真正落實全民近用的收視權益。

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▲戴資穎賽後淚崩，全台民眾看到她淚灑球場，忍不住心疼。（圖／中華奧會提供）

標榜全民近用、免費收視的奧運賽事，近幾屆在我國播出的事實卻是大多數民眾無法簡單快速在家中電視機觀看完整賽事轉播，甚至台灣選手出賽的完整轉播也難以近用，本屆巴黎奧運再次重演這樣的情況，因此引發民眾、媒體以及跨黨派立委陳冠廷、葉元之，以及多位首長提出批評：「為何體育署已用全民納稅人的錢補助8千萬元給取得奧運轉播的媒體，但仍然無法嘉惠全體納稅人，民眾必須另外自掏腰包訂購特定媒體才能收看完整轉播，若在自家電視機只能收看部分的賽事，令人不禁自問是否是二等公民？」「既然花了納稅人的錢，就要努力讓大家都能欣賞比賽轉播」、「國際奧會主張在無線台大量播出，讓愛好體育的觀眾，能在免費、合理情況下，充分接近最高水準的運動賽事，而不是用巨資壟斷播出內容，觀眾須付費才能收看到全部節目。」

▲台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級冠軍賽成功奪金，在頒獎台上難掩激動情緒，流淚感謝一路以來支持她的人。（圖／路透）

曾負責奧運轉播的前華視主播楊楚光，甚至發文指出「本屆奧運不公平的分配播映權，可能已違背了國際奧會的精神和慣例」；多位首長則呼籲：「由政府出面取得轉播權，確保所有民眾都能平等的收視奧運賽事；由政府出面也可以避免商業競爭導致的不公平現象」。傳播學者莊伯仲評議巴黎奧運轉播紛爭時，也認為政府其實可以做得更多！



我國選手參加國際運動賽事，不僅展現我國體育競賽的實力，更能凝聚國人向心力和團結心，展現國家主體性，當我國運動選手上場比賽時，亟需全體國人同步集氣、支持激勵；而當我國選手在賽場上獲勝奪得獎牌的時刻，更應該讓全體國人，共享光榮時刻，也是我國不分黨派、性別、老少最有共識的時刻，可惜今年奧運收視一再錯失凝聚全體國人的機會。



廣電公協會特此陳情，懇盼各界與政府，針對我國選手出戰的國際賽事，在全民收視與資訊的近用上，應深入檢討，勿因奧運結束而遺忘，應促成國際重大運動賽事能在所有平台上普及播出，滿足民眾基本權利，對我國家、國民、運動選手福祉至關重要。