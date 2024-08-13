運動雲

>

獨創「袋鼠舞」爆紅！　澳洲36歲霹靂舞選手引起愛黛兒關注

實習記者李立祥／綜合報導

澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn）在巴黎奧運因特殊的「袋鼠舞」爆紅，也引起英國歌手愛黛兒（Adele）的關注，更表示看她舞蹈非常開心。

瑞根與其他霹靂舞選手不同，她表示自己的舞步都是原創，雖然她在比賽中獲得0分，但是贏得眾多粉絲的關注，包含葛萊美獎得主愛黛兒，都被她獨特的舞步吸引。

根據《USA Today》報導，愛黛兒談到瑞根的舞蹈時表示，「我認為這是整個奧運發生最棒的事情，有人看到那位跳霹靂舞的女士了嗎？我以前都不知道霹靂舞是奧運項目，這真是太棒了。」愛黛兒還說，她和朋友們因為瑞根的舞蹈「笑了24小時」，對此她感到非常開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑞根除了賽場上大秀舞技，她也願意在場外大跳，一位粉絲就在街頭目睹她跳霹靂舞，並將影片上傳至抖音平台，從畫面中可以看到，粉絲們圍繞著她，每當她完成1個動作時就大聲歡呼。

@jeanmitchell_ FKN QUEEEEEN #RAYGUN #breaking #breakdancing #paris2024 ♬ original sound - Jeanos

36歲的瑞根是雪梨麥覺理大學（Macquarie University）講師，曾代表澳洲參加2021年、2022年、2023年霹靂舞世錦賽，並在去年奪下奧運參賽資格，她曾表示，「許多學生都不相信我參加奧運，不過當他們上網搜尋並看到我獲得資格時，都感到非常震驚。」

在巴黎奧運的32位B-boys和B-girls中，大多數人從小就開始參加霹靂舞比賽，而瑞根直到2012年才首次參賽。根據《CNN》報導，瑞根賽後表示，「我所有的動作都是原創的，創造力對我來說非常重要，我站在台上展示藝術。有時這能打動評審，有時則無法，我只是做自己的事，這代表著藝術，這就是它的意義所在。」

▲澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運2024奧運霹靂舞2024奧運國際巴黎奧運澳洲瑞根袋鼠舞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

媽媽來接機！準備最愛的珍奶　林郁婷回家最想「它」

媽媽來接機！準備最愛的珍奶　林郁婷回家最想「它」

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

熱門新聞

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣女兒回家了！林郁婷新身份揭曉

2陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

3林郁婷眼睛不舒服　母：應是時差跟長途飛行影響

4即／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

5奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

最新新聞

1嘉義市球場遭雷擊　大螢幕受損

2催生「北卦山南半線棒球賽」　頂新和德捐50萬

3李洋退土銀被罵翻　多虧牧德陪伴

4古林睿煬接機　陳念琴心繫林安可？

5土耳其大叔淡定奪銀　賽後親曝「真實心境」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

打擊教練告知規則才放心　吉力吉撈談爭議滿貫彈

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366