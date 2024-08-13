獨創「袋鼠舞」爆紅！　澳洲36歲霹靂舞選手引起愛黛兒關注

Esta es Rachael Gunn, tiene un doctorado en movimiento cultural y convencio a Australia de que le paguen el viaje a los juegos olimpicos de paris

Participó en break dance y Saco 0 puntos

En mis libros la puta cabra ???????????? pic.twitter.com/lnhUIUOuUE — ElBuni (@therealbuni) August 10, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn）在巴黎奧運因特殊的「袋鼠舞」爆紅，也引起英國歌手愛黛兒（Adele）的關注，更表示看她舞蹈非常開心。

瑞根與其他霹靂舞選手不同，她表示自己的舞步都是原創，雖然她在比賽中獲得0分，但是贏得眾多粉絲的關注，包含葛萊美獎得主愛黛兒，都被她獨特的舞步吸引。

根據《USA Today》報導，愛黛兒談到瑞根的舞蹈時表示，「我認為這是整個奧運發生最棒的事情，有人看到那位跳霹靂舞的女士了嗎？我以前都不知道霹靂舞是奧運項目，這真是太棒了。」愛黛兒還說，她和朋友們因為瑞根的舞蹈「笑了24小時」，對此她感到非常開心。

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瑞根除了賽場上大秀舞技，她也願意在場外大跳，一位粉絲就在街頭目睹她跳霹靂舞，並將影片上傳至抖音平台，從畫面中可以看到，粉絲們圍繞著她，每當她完成1個動作時就大聲歡呼。

36歲的瑞根是雪梨麥覺理大學（Macquarie University）講師，曾代表澳洲參加2021年、2022年、2023年霹靂舞世錦賽，並在去年奪下奧運參賽資格，她曾表示，「許多學生都不相信我參加奧運，不過當他們上網搜尋並看到我獲得資格時，都感到非常震驚。」

在巴黎奧運的32位B-boys和B-girls中，大多數人從小就開始參加霹靂舞比賽，而瑞根直到2012年才首次參賽。根據《CNN》報導，瑞根賽後表示，「我所有的動作都是原創的，創造力對我來說非常重要，我站在台上展示藝術。有時這能打動評審，有時則無法，我只是做自己的事，這代表著藝術，這就是它的意義所在。」

▲澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn） 。（圖／達志影像／美聯社）