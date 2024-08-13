下屆奧運在洛杉磯！美媒整理看點　湖人主場舉辦體操比賽

▲2028年洛杉磯奧運。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

2024年巴黎奧運正式結束，下一屆將由洛杉磯接手舉辦，美媒也整理下屆奧運的重點消息。

《Yahoo Sports》指出2028年洛杉磯奧運將在當地時間7月14日開始，並在7月30日結束，開幕式和閉幕式地點在洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）、SoFi體育場（SoFi Stadium）舉行；殘奧會於8月15日在南加州拉開帷幕，並在8月27日結束。

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比賽場地多在洛杉磯市中心附近舉行，田徑賽事將在洛杉磯紀念體育場，而SoFi體育場則改建成游泳比賽場地，NBA洛杉磯湖人的主場「Crypto.com Arena」在奧運則不會舉辦籃球比賽，而是舉辦體操比賽，快艇新主場「Intuit Dome」舉辦籃球比賽，帆船比賽將在長灘（Long Beach）舉行。不過激流獨木舟的比賽場地位於奧克拉荷馬市（Oklahoma City），距離洛杉磯約2092公里。

洛杉磯奧運也讓棒球、壘球、板球、袋棍球回歸，並首次舉辦腰旗美式足球跟壁球，而巴黎奧運首次出現的霹靂舞則不會在洛杉磯奧運出現，對於拳擊和舉重項目是否維持，洛杉磯奧運方面仍是未知數。

下一屆將是洛杉磯第3次舉辦奧運，首次舉辦奧運是在1932年，第2次則是1984年。而美國上次舉行奧運，為亞特蘭大舉辦的1996年奧運。