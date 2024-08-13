再度MVP候選人！賈吉相信兩年進化：變老一點、聰明一點

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在2022年留下令人難忘的賽事，他贏得美聯MVP，各項數據領先聯盟，還創下62轟的美聯紀錄，今年再次度過夢幻球季，毫無疑問成為MVP候選人，他相信自己已經比兩年前更進化。

賈吉在13日（台灣時間）交手白襪之前，累計42轟、106打點領先聯盟，打擊率.328僅次於皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）的.347，有機會挑戰繼2012年卡布雷拉（Miguel Cabrera）之後的三冠王。

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近期被問及是否2022年的自己比現在還要好？賈吉毫不猶豫地回應，「2024年的版本更好，因為又增加兩年的經驗，而且在索托（Juan Soto）支援下打球很不錯。」

賈吉也提到，「我們球隊多達80%的時間，都有人在壘上，讓我的工作變輕鬆。我稍微年長一點，也聰明一點，只要確實擊球，好事就會發生。」

賈吉目前以98次保送領先群雄，上壘率.462也是生涯新高。他坦言，「投手會投出難以攻擊的球，位置在邊邊角角的球，必須盡力避開這些球。從小聯盟開始的困擾是，常常對外角滑球揮棒，經過很久一段時間縮小範圍，這種策略目前為止滿有效的。」

是否想超越2022年的成就？賈吉僅說，「去年想比2022年更好，但腳受傷沒有達成，只希望每年都有所進步。」