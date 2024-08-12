英國跳水王子奪銀「宣布退役」　曝再次參賽理由：6歲兒子想看

▲英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）。（圖／翻攝tomdaley IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

英國30歲「跳水王子」戴利（Tom Daley）與搭檔威廉斯（Noah Williams），今年巴黎奧運斬獲雙人10公尺跳台比賽銀牌。沒想到，戴利結束比賽後，正式宣布退役。

據《BBC》報導，戴利14歲時首次參加2008年的奧運，又於2012年、2016年、2020年及今年分別在奧運上拿下1金、1銀、3銅的好成績，成為英國第一位獲得5面奧運獎牌的跳水運動員。

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▲戴利以觀賽時會編織毛衣、毛襪聞名 。（圖／翻攝自IG）



戴利表示，他在2020年的東京奧運奪金後就決定退役，當時他的心情雖然難受，但也想花更多時間陪伴家人，戴利也因此休息了2年。直到2022年某日，戴利6歲的兒子開口，希望在奧運上看到爸爸跳水，這才讓戴利被說服，決定於2024的巴黎奧運出賽。

巴黎奧運上，戴利在丈夫、兒子面前奪下銀牌。戴利表示，最後在跳台上時他很激動，因為他知道這是最後一次參加競技跳水，「但我必須在某個時候做出決定，而且感覺現在就是正確的時間，是退役的正確時間」。

▼戴利於2020年東京奧運的雙人10公尺高台項目中，贏得金牌。

