林郁婷媽媽上節目唱《人生公路》　網看歌詞：超符合女兒經歷

▲「台灣拳后」林郁婷深吻奧運金牌。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運期間再次遭抹黑性別，但她頂住輿論壓力，在2024巴黎奧運奪下57公斤級女子拳擊金牌。對此，有網友發現，林郁婷的母親廖秀宸近日登上節目，唱出金曲歌后詹雅雯的《人生公路》，彷彿在訴說女兒奮鬥的經歷。

臉書粉專「掰咖老師喇低賽」12日發文表示，他透過媽媽得知，林媽媽11日上電視台的「鑽石大舞台」歌唱節目，獻唱詹雅雯的《人生公路》，「我是覺得這首歌選得真好，有幾句歌詞都很符合林郁婷一路以來心路歷程」。

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▲林郁婷的母親廖秀宸（中）。（圖／鶯歌工商提供）



他舉例，歌詞中有「照到一個無辜的人影」、「志氣是唯一的靠山」等，都與林郁婷的遭遇相符，「如果用這首歌做一個林郁婷的影片，感覺應該蠻有FU的」。

【人生公路】 . 這是林郁婷的媽媽昨天上天良電視台的「讚石大舞台」歌唱節目唱歌的畫面，林媽媽唱詹雅雯的《人生公路》，畢竟這節目在我們這個同溫層有點冷門，這應該各大主流媒體都沒有報導吧！ . 至於我為什麼會知道，因為我媽是個... 由掰咖老師喇低賽發佈於 2024年8月11日 星期日

網友看完紛紛留言，「我爸媽也超愛這節目」、「她當時被拔銅牌、被大量網軍攻擊的時候，志氣早就已經不是他唯一的靠山了，還有大家啊」、「跟媽媽好像」、「她們一家人都辛苦了！母愛的偉大和女兒的努力不懈」。

此外，歌手詹雅雯奧運期間不斷發文力挺林郁婷，11日也發文恭喜林郁婷奪金，直呼她是「台灣的女兒」，除了表示冠軍賽是「善良與實力贏了全世界」之外，也不捨林郁婷一路走來的艱難，「得獎的背後，是多少淚水、血汗、艱辛努力……還有多少異樣眼光的打擊」，直呼這場勝利讓她感動到想哭。

詹雅雯大讚林郁婷的媽媽，「在您智慧的教育下，讓郁婷可以勇敢，用善良的心，去面對全世界給予的壓力，這一戰是善良與實力贏了全世界」。

《人生公路》歌詞如下：

一人腳步惦惦行 走向不知的未來啊

沿路的月亮啊偷偷看 照到一個無辜的人影

一路上暗暗提醒我 提醒頭前一條路歹行

孤單就是他鄉的名我的伴

人生的公路直直行 成功的路治叼一段

出外人本錢是打拼 志氣是唯一的靠山

人生的公路直直行 正確的路治叼一段

做人認份不認命 拼輸拼贏 不驚人笑我

趕路的人惦惦行 未來暗算要去到啊

沿路的路燈啊偷偷看 照到一個稀微的人影

一路上暗暗提醒我 提醒頭前一條路歹行

寂寞就是異鄉的名我的伴

人生的公路直直行 成功的路治叼一段

出外人本錢是打拼 志氣是唯一的靠山

人生的公路直直行 正確的路治叼一段

不論成敗不論輸贏 乎自己一個 鼓勵的掌聲