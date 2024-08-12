基隆建隊來不及！SBL下季維持4隊　籃協更新「高柏鎧」歸化進度

▲籃協更新高柏鎧歸化進度 。（圖／籃協提供）

文／中央社

原先基隆市有意成立球隊加入超級籃球聯賽（SBL），中華民國籃球協會發言人張承中今天表示，因基隆球隊建隊時程太趕，加上硬體準備來不及，新賽季將維持4隊開打。

基隆市長謝國樑及國民黨立委林沛祥先前積極向籃協爭取，成立1支基隆球隊，而籃協6月中召開理事會決議，支持SBL賽事成立基隆的籃球隊。

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第5隊才剛露出曙光，但今天SBL選秀卻僅見彰化柏力力、裕隆納智捷、台灣銀行、台灣啤酒4隊參加。張承中受訪時表示，上週已接獲基隆球隊通知，確定因建隊太趕，加上想升級硬體設備，確定今年來不及參加，希望以明年參戰為目標，因此新賽季SBL將維持4隊規模。

▲籃協副秘書長張承中。（圖／記者簡名杉攝）

張承中表示，詳細細節仍得由基隆市政府教育處或球隊領隊林沛祥說明。由於先前籃協安排賽程是以5隊進行規劃，在新賽季4隊開打已成定局後，張承中指出，賽程還要再進行調整，過些時候才能公布。

針對外界關切的中文名為「高柏鎧」的吉爾貝克（Brandon Gilbeck）歸化進度，張承中表示，已提出申請，包括高專或殊勳歸化，而民進黨立委莊瑞雄也在7月23日召開協調會，與內政部與教育部體育署進行討論。

張承中表示，若高柏鎧能在9月初拿到台灣身分，隨後籃協就可向國際籃球總會（FIBA）溝通，最快在9月底或10月初獲得FIBA認可身分，目標希望高柏鎧能趕上11月下旬的亞洲盃資格賽。

不過，未來是否能有第2名歸化球員，張承中表示，相關規劃與決定權，仍在體育署手上。