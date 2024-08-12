鞏冠全壘打爭議高國輝笑：還我幾支吧　看魔鷹追39轟紀錄進度超前

▲高國輝從日本趕回來參與世壯運主題記者會並擔任宣傳大使。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將11日主場迎戰味全龍賽事，發生吉力吉撈·鞏冠全壘打爭議，看球彈到全壘打牆後的彈跳而透過重播改判為全壘打，但賽後聯盟證實為重大誤判祭出懲處。悍將二軍教練高國輝對此笑言，「那要還我幾轟吧！」

高國輝為了返台參與12日世壯運記者會而返台，比賽進行時還在飛機上，直到落地才看到影片，若以小房間的判定方式，他笑言，「應該還我幾支全壘打吧！」但他進一步說，「支持球隊去抗議，畢竟現在環境越來越好，裁判素質也越來越進步，希望減少情況發生，會造成投手、守備造成影響，也會影響到比賽結果。」

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目前中職單季最多全壘打紀錄保持者就是高國輝的39轟，而今年台鋼洋砲魔鷹降臨，目前已經累計22轟，有機會打破紀錄。高國輝表示，「紀錄就是要來打破，代表環境一直在進步，當年為了要達成這個紀錄，120場都在比賽，想打更多全壘打，幾乎是全勤。他們很厲害的是，沒有全勤仍打得很多，進度滿快的。尤其是魔鷹印象深刻，他揮棒爆發力很厲害。」

張育成加入悍將後打擊表現起伏很大，高國輝坦言，「他還不熟悉中職配球模式，也不適應台灣投手，給他一段時間相信會有好表現。」跟自己旅美回國初期比較，高國輝說，「比我好很多了吧！我那時一年沒比賽。」

悍將這次為了準備世壯運特別勤練打，他也很期待能加入周思齊的球隊，進入決賽還有機會登上大巨蛋。高國輝說，「很期待可以在球場上全力揮棒。」

此外，高國輝還報名高爾夫球項目，他透露，「退役後才比較常去打，目前最好成績是81桿，希望能達到70幾桿，有機會的話也想跟小潘（潘政琮）討教一下。」