奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

▲巴黎奧運閉幕，奧運五環升空。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

2024巴黎奧運落幕，各國選手表現相當精彩。最終，美國隊奪得40面金牌、總計126面獎牌，並成功在「最後一刻」搶回榜首；中國隊同樣獲得40金，總計91面獎牌排名第二，兩國在獎牌數量上遙遙領先其他國家。此外，中華隊在本屆拿下2金5銅，在國家獎牌榜名列35，成績十分優異。

根據統計，美國隊時以40金44銀42銅，共計126枚獎牌位居榜首。中國隊則緊隨其後，取得40金27銀24銅，共計91枚獎牌，排名第二。日本隊以20金12銀13銅，共計45枚獎牌，佔據了第三名的位置。

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▲巴黎奧運閉幕式中華隊站在美國隊、中國隊旁邊。（圖／路透）

中華隊在此次奧運會中取得不俗的成績，目前獲得了2金5銅，共計7枚獎牌，排名第35位。同樣引人關注的是南韓隊，以13金9銀10銅，共計32枚獎牌，排名第八。

其他奪牌成績亮眼國家包括第四名的澳洲（18金19銀16銅，共計53枚）、第五名的東道主法國（16金26銀22銅，共計64枚）、第六名的荷蘭（15金7銀12銅，共計34枚）及第七名的英國（14金22銀29銅，共計65枚）。意大利和德國分別以40枚和33枚獎牌，位列第九和第十名。