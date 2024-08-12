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14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

▲印度角力女將佛加特抽血、剪髮仍超磅，痛失金牌戰資格。（圖／路透）

▲印度角力女將佛加特抽血、剪髮仍超磅，痛失金牌戰資格。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

印度2022年人口已來到14.17億人，超過中國的14.12億人，成為全球第一人口大國，本屆巴黎奧運更派出117名選手出戰；為此，印度政府投入超過470億盧比（約新台幣181億元）在69個運動項目上，結果最後1面金牌都沒有拿到，銀牌與銅牌戰績也相當慘烈。

印度體壇在巴黎奧運開幕前，已經做好總獎牌數無法超越中國，但銀牌或銅牌應該有機會拿更多的心理準備，這次共派出117人運動員代表團是該國史上最多，結果卻慘烈到連印度總統莫迪（Narendra Modi）都無言。

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印度本屆巴黎奧運，奪牌結果為0金、1銀、5銅，排名第71名。

▲印度19歲摔角選手恩蒂．彭格爾（Antim Panghal）出征巴黎奧運7日輸給土耳其對手耶特吉爾（Yetgil Zeynep）。（圖／路透）

▲印度選手彭格爾（左）被逐出法國。（圖／路透）

印度在最有望奪金的角力、標槍項目，這次全數落馬。「印度母獅」佛加特（Vinesh Phogat）賽前過磅超過150公克，雖然現場剪掉頭髮仍超磅，就這樣丟失了金牌戰資格，最後空手而回，她還因此宣布退休。

另一名奪牌希望的角力女將彭格爾（Antim Panghal），到巴黎比賽還「開小差」，竟把奧運村門禁卡給妹妹，走私村內物品到外販賣並賺取數萬歐元。事情曝光後，彭格爾被逐出法國，妹妹也遭逮捕。

讓印度最恨的是，被死對頭巴基斯坦拿走金牌。上屆東京奧運印度槍神丘帕拉（Neeraj Chopra）以87.58公尺拿下金牌，這屆是熱門奪金希望，卻眼睜睜看著巴基斯坦好手納迪姆（Arshad Nadeem）以92.97公尺，打破奧運紀錄的成績拿走金牌。

關鍵字： 2024巴黎奧運印度

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