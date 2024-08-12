林郁婷摘金、土耳其大叔爆紅　巴黎奧運「10大精彩時刻」回顧

▲羽球男雙李洋、王齊麟衛冕奪金，成為史上首見奧運男雙連霸組合。（圖／路透）



文／中央社

從色彩繽紛但引發宗教爭議的開幕式，到女拳擊手林郁婷與克莉芙捲入性別風暴仍一舉摘金，巴黎奧運可謂充滿令人難忘的場面，以下為法新社列出值得回顧的十大精彩時刻。

●拳后林郁婷、克莉芙奪金擊潰性別霸凌

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣拳后林郁婷、阿爾及利亞好手克莉芙（Imane Khelif）這次征戰奧運，儘管無端捲入性別爭議風波，最終仍成功挺過外界壓力甚至是霸凌言論，分別在女子拳擊57公斤級、66公斤級勇奪金牌，用精彩表現回應外界誤解。

▲林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）



這起爭議源於國際拳擊總會（IBA）去年稱林郁婷和克莉芙未能通過性染色體檢測，取消她們參加世界錦標賽的資格，但國際拳總未就這項檢測予以明確說明。

▲阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）。（圖／路透）



巴黎奧運期間，當兩人性別持續遭到質疑，國際奧林匹克委員會（IOC）發表聲明澄清，所有拳擊選手均遵守比賽的資格和參賽規定；國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）也重申她們生來就是女性，有權參賽。

克莉芙奪金後說：「我完全有資格參賽…我和其他任何女人一樣是女人，我生來是女人，也以女人身分生活，我符合資格。」

●網球名將喬科維奇摘生涯奧運首金

塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在奧運網球男單決賽，以7比6（7/3）、7比6（7/2）直落二擊敗西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），勇奪生涯首面奧運金牌，也成為史上第5位達成生涯「金滿貫」的選手。

▲喬科維奇奪生涯首面奧運網球男單金牌。（圖／路透）



決賽結束後，37歲的喬科維奇大聲吶喊慶祝勝利，他激動跪倒在羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）紅土球場上，喜極而泣的他接著前去擁抱自己的妻兒。

坐擁24座大滿貫賽男單金盃的喬科維奇表示：「沒有任何事比代表自己國家（出賽）更激勵人心。」

●美國體操天后拜爾絲向勁敵屈膝致敬

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）或許是本屆奧運體操項目最萬眾矚目的明星，但她在頒獎台上向巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）屈膝致敬，也讓她廣受外界讚賞。

▲美國體操選手拜爾絲（左）與隊友切爾斯，歡迎安德拉德（中）站上頒獎台。



安德拉德在女子地板運動項目奪冠，拜爾絲與隊友切爾斯（Jordan Chiles）則分居第2、3名。拜爾絲表示向安德拉德致敬「理所當然」，並稱讚這名巴西對手「表現太出色了，她就是女王」。

附註：最新消息，美國體操選手切爾斯（Jordan Chiles）將失去地板項目的銅牌，因為體育仲裁法庭（CAS）11日表示，支持第4名羅馬尼亞選手芭葆蘇的上訴，將由芭葆蘇遞補摘銅。

這項決定不影響巴西好手安德拉德（Rebeca Andrade）的金牌與美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）的銀牌。

●土耳其大叔神射手氣場強大爆紅

在奧運射擊10公尺空氣手槍混合團體項目決賽中，土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）雖屈居亞軍，但迪凱奇在賽中展現的冷靜自持、泰然自若神態，不僅令全場觀眾感到驚豔，還讓他意外爆紅。

▲土耳其選手塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）（左）與迪凱奇（Yusuf Dikec）（右）。（圖／路透，下同）



「土耳其今日報」（Turkiey Today）報導，迪凱奇、塔爾汗的神準表現，不僅為土耳其贏得首面射擊項目的奧運獎牌，更凸顯迪凱奇以格外沉著態度吸引全球觀眾注目。

比賽期間，迪凱奇特立獨行顯得獨樹一格，他沒有配戴典型的射擊裝備，不戴抗噪射擊耳罩，甚至隨興單手插口袋，如此從容不迫的態度引發關注，網友也在社群媒體上對他處於壓力仍老神在在而讚聲不絕。

●南北韓桌球選手自拍秀「罕見團結」

北韓與南韓桌球選手在奧運混雙項目分別奪下銀牌與銅牌，他們在頒獎台上合影的自拍照在南韓瘋傳，被譽為兩韓罕見展現團結的時刻。

▲南韓好手林鐘勳（右）揪北韓隊李正植、金琴英和南韓選手申裕斌以及勇奪金牌的中國隊王楚欽、孫穎莎一起合照。（圖／路透，下同）



南韓桌球代表隊於奧運混雙鍍銅、北韓摘銀且中國奪金後，南韓好手林鐘勳（Lim Jong-hoon）在頒獎典禮結束後示意大家一起自拍。

北韓組合李正植（Ri Jong-sik）、金琴英（Kim Kum-yong）和南韓選手申裕斌（Shin Yu-bin）以及勇奪金牌的中國搭檔王楚欽、孫穎莎都對著林鐘勳的三星（Samsung）手機微笑拍照。

●開幕式變裝皇后模仿秀惹議

奧運史上首次不在體育場內舉行的開幕式在巴黎盛大登場，大雨不減觀禮民眾熱情，塞納河（Seine）的船隻遊行確實也登上全球媒體頭條，但引起熱議的原因出乎預料。

在開幕式中，模仿世界名畫「最後的晚餐」的表演者包含幾名變裝皇后、一名跨性別模特兒，以及一名扮成希臘神話中酒神戴歐尼修斯（Dionysus）的裸體歌手，讓天主教會、保守派人士甚至美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）都大為光火，最後主辦單位出面致歉。

▼2024巴黎奧運開幕式表演。（圖／路透）



●美國短跑明星領先0.005秒摘百米金牌

美國短跑明星、世界田徑錦標賽金牌得主萊爾斯（Noah Lyles，下圖左二）在奧運男子100公尺項目以9秒79勇奪冠軍。

第2名的牙買加選手湯普森（Kishane Thompson，圖右二）同樣跑出9秒79成績，但透過終點攝影系統輔助，大會判定他僅以0.005秒之差飲恨，這成為本屆奧運的戲劇性時刻之一。

▼美國短跑明星萊爾斯（中）在男子100公尺項目以9秒79奪冠。第2名的牙買加選手湯普森（左）也跑出9秒79成績，僅以0.005秒之差飲恨。（圖／路透）



●巴基斯坦男子標槍贏過印度奪冠

巴基斯坦選手納丁（Arshad Nadeem）在奧運男子標槍比賽擲出驚人的92公尺97，不僅打破奧運紀錄摘金，也贏得巴國奧運史上第一面田徑項目獎牌。

▲巴基斯坦選手納丁（Arshad Nadeem）。（圖／路透）



上屆奧運冠軍印度選手邱普拉（Neeraj Chopra）則位居第2名。

納丁表示，巴基斯坦和印度在板球和其他運動項目存在諸多較量，但對兩國及其年輕人而言，觀賞他們在場上透過體育運動競爭不失為一件好事。

●滑板少女成澳洲最年輕金牌得主

轟動滑板界的澳洲青少女特魯（Arisa Trew），以93.18分佳績勇奪奧運女子滑板公園賽金牌，為澳洲歷來最年輕的金牌得主。

▲澳洲14歲少女特魯（Arisa Trew，中）。（圖／路透，下同）



14歲的特魯戴著她標誌性的粉色安全帽完成極度危險、速度之快的最後一輪後，排名躍升榜首，觀眾紛紛起身為她歡呼。

●古巴角力選手成奧運首位5連霸王者

古巴角力選手羅培茲（Mijain Lopez）在巴黎締造奧運歷史，成為首位連5屆同個項目連霸奪金的運動員。

羅培茲在決賽接受全場觀眾起立鼓掌，之後他將鞋子擺在墊子中間，這是退休角力選手的傳統儀式。

▲羅培茲（Mijain Lopez Nuñez）。（圖／路透）



他在晉級決賽前曾說：「我們必須讓出位置，讓人才濟濟的年輕一輩繼續發光發熱。角力是我一生、我這一輩子所愛。」