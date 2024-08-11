一掃低迷！柯瑞奪金關鍵2戰轟60分　蟻人猛虧：他3天前才到巴黎

Steph: “Ant says I just showed up three days ago.” pic.twitter.com/QAc4DhDd5c — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) August 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA歷史三分球王柯瑞(Stephen Curry)首次登上奧運殿堂，前4戰卻異常低迷，場均僅7.5分，拿手的三分則是20投5中，不過他在關鍵的4強賽和金牌戰，合計轟了60分，包辦17顆三分彈，是美國男籃完成5連霸的大功臣，對此「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)猛虧，「我兄弟3天前才到巴黎。」

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

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NBA三大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞和杜蘭特(Kevin Durant)在巴黎奧運夢幻合體，KD曾豪言要贏對手40、50分來展現美國隊的宰制力，但現實中，奪金之路並沒有預想中輕鬆，4強賽甚至一度落後3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞多達17分。

所幸柯瑞及時甦醒，歷經前4戰場均僅7.5分，三分合計20投5中的低迷狀態後，「咖哩大神」4強賽對塞爾維亞猛轟36分，三分14投9中，率隊上演大逆轉；金牌戰對法國，又在決勝節連飆4顆關鍵三分殺死比賽，他單場三分是驚人的12投8中，確保美國隊的5連霸偉業。

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞首次嚐到奧運金牌的甜美滋味，他賽後與「蟻人」艾德華茲一起慶祝，「蟻人」對著鏡頭比出柯瑞招牌的「晚安」慶祝姿勢，不過「蟻人」隨後猛虧老大哥，「我兄弟3天前才到巴黎，但我們很高興他來了。」讓所有人笑翻。

艾德華茲之所以會這樣說，是因為柯瑞小組賽到8強賽十分低迷，並未在賽場展現出他應有的存在感，最後2場攸關奪金的關鍵戰役才恢復本色。