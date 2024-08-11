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林郁婷領獎「唱青天白日滿地紅」　網曝真實歌詞：奧運是播會歌

▲▼東奧中華隊，中華隊會旗。（圖／體育署提供）

▲中華台北會旗。（圖／體育署提供）

記者施怡妏／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷順利摘下奧運拳擊金牌，用壓倒性實力反擊國際間的惡意霸凌聲浪，在頒獎台上忍不住落淚，背景播放著國旗歌（中華奧會會歌），林郁婷也開口跟著唱，清楚看見嘴型是「青天白日滿地紅」，但有網友指出，奧會版的歌詞跟國旗歌不一樣，不少網友笑翻，「根本沒人知道奧會版的歌詞」。

有網友在Dcard發文，「剛剛林郁婷是唱青天白日滿地紅耶」，在頒獎典禮上，郁婷有跟著一起唱國旗歌，唱到一半還激動落淚，「而且唱的不是奧委會版本，而是國旗歌！尤其最後嘴型明顯是青天白日滿地紅」。

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▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲林郁婷領獎時感動落淚。（圖／路透）

貼文曝光，網友表示，奧會版的歌詞根本沒人知道，「誰會唱奧會版」、「我覺得奧會版本就是為了應付國際奧會的，不止普通民眾不會唱，我相信奧運的國手們也都不會唱」、「奧運會版本歌詞敷衍到一個不行，超好笑」、「就算知道，歌詞也尷尬到唱不出口啦」。還有網友指出，麟洋配奪冠的頒獎典禮上，現場收音超清楚，觀眾唱的是「青天白日滿地紅」的國旗歌，讓台灣人都聽得相當感動。

其實《中華奧會會歌》於1984年冬季奧林匹克運動會開始，作為國際場合替代方案，雖然是國旗歌的曲調，但歌詞重新填過，與國旗歌歌詞不同，歌詞「青天白日滿地紅」改成「奧林匹克永光輝」，不過頒獎時不會唱詞，只會奏樂，某種程度上也讓國旗歌的旋律可以出現在國際場合。

《中華奧林匹克委員會會歌》歌詞
奧林匹克，奧林匹克，無分宗教，不論種族。
為促進友誼，為世界和平，五洲青年，聚會奧運。
公平競賽，創造新紀錄，得勝勿驕，失敗亦毋餒。
努力向前，更快更遠，奧林匹克永光輝。
努力向前，更快更強，奧林匹克永光輝。

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關鍵字： 奧運林郁婷國旗歌拳擊頒獎典禮2024奧運台灣之光

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