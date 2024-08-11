熬夜看林郁婷奪金非常熱血　王齊麟：用成績打臉外在聲音

▲王齊麟大巨蛋球迷見面會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

巴黎奧運拳擊項目林郁婷奪得金牌，羽球好手王齊麟也為她喝采，加上李洋「三金」合體照片引起熱議，王齊麟11日受訪時表示，「用成績打臉外在聲音！」

林郁婷11日凌晨在女子57公斤級金牌拿下冠軍，金牌戰前夕李洋發文「祝我們拳后盡情發揮。請大家給予最大支持。」王齊麟也發布限時動態，「請大家一起集氣加油！」

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王齊麟11日中午出席台鋼雄鷹開球活動，賽前也特別回顧「麟洋配」奪金影片，談到林郁婷奪金，再為台灣爭取一面金牌，他表示，「有！一定要看，非常熱血！今天還是很開心很興奮，看到自己奪冠影片，眼眶還是有點溼潤。」

林郁婷無懼性別風波一路過關達成台灣拳擊史上首面奧運金牌，王齊麟說，「用成績打臉外在聲音是最好的方式，真的很開心她能奪冠。」

「沒有一位選手想要輸，大家都帶傷上陣，都很努力奮鬥，不管有沒有奪牌，都希望大家鼓勵他們。」王齊麟表示，「大家都非常努力，尤其需要控制量級的選手，都要很小心，雖然我們不需要注意這部分，但從早練到晚也是很很辛苦。很多辛苦不一定要呈現給大家看，希望大家不管面對輸贏都給予鼓勵。」

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，邀請奧運羽球男雙金牌王齊麟擔任開球嘉賓。（圖／記者李毓康攝）