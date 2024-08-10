大巨蛋是福地3度MVP　許基宏虧曾子祐達成百安：少年仔！不錯唷

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟10日面對台鋼雄鷹新洋投鳥松，由許基宏3局上掃二壘安打先馳得點，單場雙安2打點獲選MVP，大巨蛋拿到3次MVP讓他直呼，「這裡是福地。」

許基宏第一打席遭到鳥松三振，第二打席得點圈有跑者，掃出二壘安打帶回第1分，也開啟5分大局。他賽後表示，「看好球就打，其實第一打席看了幾球，有了一些想法，直球滿有威力，第二打席設定位置積極揮棒。把第1分拿下來，也比較順，很慶幸能拿到那1分。」

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兄弟近期因王威晨右手不適，而不斷調動許基宏鎮守一壘及三壘，總教練平野惠一感到很抱歉，不過許基宏認為，「有能力Cover一下的話，教練需要我在哪個位置，想辦法守好。」

許基宏在台北大巨蛋演出過雙響砲，累計有3轟，打擊率2成5以上，他笑言，「大巨蛋超級喜歡，應該很多人都喜歡吧。」聽聞自己在此拿過3次MVP，他說，「福地喔！不錯不錯，看球團是否能安排更多在大巨蛋的比賽。」

台鋼雄鷹創隊狀元曾子祐6局下達成生涯百安，鎮守一壘的許基宏也向他致意，還虧他，「少年仔，不錯唷！」明星賽曾跟他同隊，所以一直鬧他，「昨天他接到一顆我本來能打安打的球啊！（達成百安）給他讚賞，真的很會打。」

▲曾子祐新人球季百安，台鋼隊史第一人 。（圖／台鋼雄鷹提供）