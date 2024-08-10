局間集合野手打爆鳥松　平野惠一看「火牛棚」：應多點自信

▲猛登。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟10日作客大巨蛋台鋼雄鷹主場，先發洋投猛登繳出優質先發，握有5分領先時退場，不過牛棚又掉4分一度被追近，最終以8比6獲勝，總教練平野惠一表示，「應該更有自信面對打者。」

兄弟3局下一輪猛攻，單局6支安打包含4支二壘安打，直接把台鋼新洋投鳥松打退場，「第3局前有集合野手，打擊教練提醒策略，賽前也有開過會，第一次對戰很陌生，透過野手集合發揮效果，大家做得很好。」曾頌恩也在該局因跑回本壘衝撞捕手而感到不適，平野惠一賽後表示，「衝撞傷到左膝，試跑不舒服先換掉。」

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兄弟8局下滿壘危機時，一口氣將投捕搭擋換人，王凱程搭配高宇杰用1球就化解危機。平野惠一解釋，原本就有此打算，其實該局原本有跟呂彥青一起換捕手的規劃，但林吳晉瑋此戰先發表現不俗，所以繼續讓他留在場上。

兄弟投手群前4局順利壓制台鋼打線，但5局至8局都有被得分，平野惠一表示，「就如同大家看到的狀況，被打的機率高，應該避免保送等能避免的部分，也考慮到分差，應該要更有自信去面對打者，因為賽前都研究過打者。」

平野惠一強調，「投手也不是容易的工作，投手表現差時，靠野手幫忙，野手表現較差時，也靠投手幫忙，這樣球隊繼續做下去就會有好結果，這一勝代表團隊的努力。」